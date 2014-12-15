Erdoğan Mogherini’yi ‘şaşırttı’



Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini Brüksel'de yaptığı açıklamada Erdoğan'ın bugün yaptığı açıklamalara “çok şaşırdığını” söyledi.

Mogherini geçen hafta Türkiye'de ülkenin Avrupa Birliği perspektifi üzerine “yapıcı görüşmelerde” bulunduktan sonra böyle bir açıklamanın kendisini çok şaşırttığını söyledi. Ziyareti o zaman her iki tarafın ilişkilerde “yeni bir başlangıç yapmak için bir fırsat” olarak gördüğünü belirtti.

AB Dışişleri Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ve Avrupa Komisyonu'nun genişlemeden sorumlu üyesi Johannes Hahn'dan dün yapılan ortak açıklamada, 14 Aralık operasyonunun Avrupa'nın basın özgürlüğü değerleri ile uyumlu olmadığı" belirtilmişti.

Bu açıklama üzerine Erdoğan bugün Kocaeli'nde, “Avrupa Birliği kalkıp ulusal güvenliğimizi tehdit eden bu unsurlarla ilgili şu anda güvenlik güçlerimizin attığı bir adıma, hukukun attığı bir adıma kendisinde müdahale yetkisi aramasın, lütfen kendi işine baksın" demişti.

'Göbeğimizi kendimiz keseriz'

Erdoğan "Ulusal güvenliğimizi tehdit eden unsurlar ister basın mensubu olsun ister şu olsun ister bu olsun, gerekli cevabı alacaklardır. Onları bizim bu ülkede egemen duruma getirmemiz mümkün değildir. Böyle bir adımı atarken de 'Acaba Avrupa Birliği ne der? Acaba Avrupa Birliği bizi alır mı almaz mı?' bizim böyle bir derdimiz yok. Biz kendi göbeğimizi kendimiz keseriz. Lütfen siz kendi aklınızı kendinize saklayın" diye konuşmuştu.

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini Avrupa Birliği'nin Türkiye ile üyelik müzakerelerini "kalıcı ve sonuç alıcı tarzda" sürdürmeye devam edeceğini ancak bunu her iki tarafın da yapması gerektiğini belirtti.