Erdoğan: Modern İpek Yolu vatandaşlarımızın hayat standardını artıracak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenen Kuşak ve Yol Forumu'na katıldı.

Çin'in "yeni İpek Yolu" olarak adlandırılan ve kara ile deniz yolu ticareti için çok sayıda ülkede altyapı geliştirmeleri öngören projede yer alacak ülkelerin liderlerinin katıldığı forumda Erdoğan "Çok geniş bir coğrafyada hayata geçirilen bu girişim, ekonomik, siyasi, sosyal, kültürel alanlarda birbiriyle bağlantılı yepyeni bir sistemin tesisi anlamına geliyor. Bu projenin sürdürülebilir büyüme ve kalkınma vasıtasıyla vatandaşlarımızın hayat standartlarında gerçekleştireceği artış, hepimizin ortak başarısı olacaktır" diye konuştu.

29 ülkenin devlet ve hükümet başkanlarının katıldığı törende konuşan Erdoğan, bu girişimin "kazan-kazan" anlayışıyla hayata geçirilmesinin önemli olduğunu vurgularken İpek Yolu fonu yanında güzergâh ülkelerinin millî fonlarının devreye alınmasının, projenin finansal entegrasyonunu derinleştireceğini söyledi ve ekledi:

"Hızlı kalkınmakta olan Asya'nın büyüme, yoksullukla mücadele, iklim değişikliğine karşı gereken tedbirleri almak gibi konular için 2030 yılına kadar yılda ortalama 1,7 trilyon dolar yatırıma ihtiyaç duyduğu hesaplanıyor. Bu boyutta bir çalışma, rekabetten ziyade iş birliği anlayışıyla hareket edilmesini gerektiriyor.”

Putin ile 'ayaküstü görüşme'

Türkiye'nin coğrafi konumu nedeniyle İpek Yolu'nun önemli ülkelerinden biri olduğuna dikkat çeken Erdoğan konuşmasına şöyle devam etti:

"Asya ve Avrupa'yı birbirine bağlayan Marmaray, 26 Ağustos 2016'da hizmete giren Yavuz Sultan Selim Köprüsü, 20 Aralık 2016'da açılan Avrasya Tüneli ile İstanbul'da inşası süren yeni havalimanı ve inşasına başlanan Çanakkale Köprüsü, projenin ulaşım altyapısı bakımından çok önemli diğer adımlarıdır.

"Türkiye'yi bir uçtan diğer uca kat eden Edirne-Kars Hızlı Tren Demiryolu Projesi, yine ülkemiz tarafından ortaya konulan önemli projedir. Bu tarihî projeyi, Çinlilerle birlikte gerçekleştirmekten memnuniyet duyuyorum.

"Özellikle dünyada gelişmekte olan teröre karşı bu girişim, terörü adeta yerle yeksan edecek bir girişim olacaktır. Herkes için fayda sağlayacak bu iş birliği modelinin başarılı olacağını düşünüyorum. Türkiye olarak bunun için her türü desteği vermeye hazırız."

Öte yandan Kremlin Basın Sözcüsü Dmitry Peskov, yaptığı açıklamada Çin'de düzenlenen "Kuşak ve Yol Uluslararası İşbirliği Forumu" için Pekin'de bulunan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ayak üstü kısa bir görüşme gerçekleştirdiğini söyledi.

Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada "Putin, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yakın zamanda gerçekleşen Soçi görüşmesinin devamı niteliğinde ayak üstü bir görüşme gerçekleştirdi" dedi.