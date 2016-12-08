Erdoğan "Misliyle karşılık veririz" dedi; 4 Alman diplomat havalimanında bekletildi

TBMM Başkanvekili Ayşenur Bahçekapılı'nın Almanya'da havalimanında alıkonulmasının ardından dün Atatürk Havalimanı’nda 2 saat bekletilen 4 Alman diplomat uçaklarını kaçırdı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "Sen benim Meclis Başkan Yardımcıma, bir bayan milletvekiline bu tür bir yanlışı yaparsan, senin polisin vesairen bunu yaparsa, benim buna aynısıyla mukabele etmem lazım" demişti.

Posta'da yer alan habere göre; dün pasaport kontrol noktasına gelen Alman diplomatlar, geniş bir inceleme ve araştırma yapılmak için yaklaşık iki saat bekletildikten sonra geçiriliyor. Bu uygulama sırasında şu ana kadar dört diplomatik pasaportu taşıyan Almandiplomatın uçağını kaçırdığı öğrenildi.

"Aynısını yapmamız lazım"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaşanan olaya tepki göstermiş, "Teröristi alıyorsun ülkende misafir ediyorsun, ağırlıyorsun ama bu ülkenin TBMM Başkan Yardımcısını ve heyetini orada kapıda saatlerce bekletiyorsun. Şimdi bunlara aynısını yapmak gerekmez mi? Ondan sonra Erdoğan oluyor diktatör. Sen benim Meclis Başkan Yardımcıma, bir bayan milletvekiline bu tür bir yanlışı yaparsan, senin polisin vesairen bunu yaparsa, benim buna aynısıyla mukabele etmem lazım. Bir defa, bütün oradaki personelin kimse, neyse bunlara gereğini yapmadığın sürece Türkiye de buna misliyle mukabele eder, etmek durumundadır.



50 dereden 50 türlü su getirirler bilirim. İşte teröristler cirit atıyor, hepsi orada. Avrupa ülkelerinde dolaşıyorlar. İsimlerini gönderiyoruz vesaire, yok, halen dolaşıyorlar orada. Hani bu terör örgütüydü? Bu terör örgütünün mensuplarını niye ülkenizde dolaştırıyorsunuz, bunlara buralarda niye bu kadar para toplatıyorsunuz?" demişti.

Ne olmuştu?

Almanya'da kaldığı otelin lobisinde çantası çalınan TBMM Ayşenur Bahçekapılı, pasaport, kimlik, para ve tüm kredi kartlarını kaybetti. Büyükelçilik, Türkiye’ye dönmesi için geçici pasaport çıkarttı. Ancak polis, geçici pasaportunda sorun olduğu belirterek, Bahçekapılı ve beraberindekileri havalimanındaki polis karakolunda alıkoydu. Bahçekapılı, özel bir seyahat için gittiği Almanya’nın Köln şehrinde, kaldığı otelin lobisinde çantasının çalınmasıyla başlayan olayı anlatırken, Alman polisinin tüm uyarılarına rağmen kendilerine son derece kötü davrandıklarını dile getirmişti.