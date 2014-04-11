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Erdoğan: Mısır'da tarihe geçecek cinayetin işlenmeyeceğini umuyorum

Erdoğan: Yargının siyasetin üzerine demokrasi kılıcı gibi her an sallandığını görürsünüz

11 Nisan 2014 23:37

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, “Mısır'da yerel mahkemenin verdiği kararın hukuk tarihine geçecek cinayetin işlenmeyeceğini bu kararın bozulacağını ümit ediyorum” dedi.

Başbakn Erdoğan’ın hukukçular Derneği’nin düzenlediği sertifika etkinliğindeki konuşmasından satırbaşları şöyle:

 

“Ben vicdanı olmayan mahkemelerin neler yapabileceğini çok iyi bilen bunu bizzat yaşamış biriyim. Mısır'da yerel mahkemenin verdiği kararın hukuk tarihine geçecek cinayetin işlenmeyeceğini bu kararın bozulacağını ümit ediyorum, ümit etmek istiyorum. 

Siirt'te okuduğum ders kitaplarında yer alan bir şiirden dolay dava açtılar her ne hikmetse çabuk sonuçlandı beni mahkûm ettiler. Son 12 yıl içinde defalarca benzeri hukuk cinayetlerine şahit olduk. Partimizin kapatılmak istenmesi, başörtüsü kararları Türk milleti adına değil, belli odak ve çevreleri adına verilen kararlardır. 27 Mayıs müdahalesinin etkisi asla o dönemle sınır kalmamıştır. 27 Mayıs'ı yapanlar sonraki yılları etkileyecek şekilde bir vesayet kurmuşlardır. 

Yargının siyasetin üzerine demokrasi kılıcı gibi her an sallandığını görürsünüz. 

Biz 17 Aralık'ta yapılan operasyona darbe dediğimizde içeriden ve dışarıdan birileri bunu kabullenemiyor. 17 Aralık operasyonu bal gibi bir darbe girişimi. Operasyonun uygulama yapılma safhası tamamen hukuksuzdur. 17-25 Aralık operasyonları karşısında halkın oyuyla seçilmiş hükümeti devrilecek, koalisyondan oluşan bir darbe hükümet işbaşına getirilecekti. Her türlü hazırlık yapılmıştı. Kimler neyle suçlanacak, nasıl itibarsız hale getirilecek. İnanın hepsi hazırdı. 

Darbe girişimi akamete uğrayınca seçime gölge düşürmek istediler. 

Devlet içinde yaklaşık 35 yıl boyunca sinsice bir paralel yapılanma oluşmuştu.”

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