Erdoğan: Mısır'da demokratik geçiş sağlanmalı

T24 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Mısır'daki gelişmelere ilişkin ''Öldürmeler, kan durmalıdır. Demokratik geçiş sağlanmalı'' dedi. Erdoğan, "Cumartesi Anneleri" ile görüşmesinden başkanlık sistemine kadar çeşitli konularda soruları yanıtladı. Asi Nehri üzerindeki Dostluk Barajı'nın temelini atmak üzere Hatay'a giden Erdoğan, hareketinden önce İstanbul'da gazetecilerin sorularını yanıtladı.







Erdoğan, Mısır'daki gelişmelere ilişkin, ''Temennimiz odur ki bu öldürmeler, kan durmalıdır'' dedi. Mısır halkının şu ana kadar böyle bir yola tevessül etmediğini belirten Erdoğan, ''Onların elinde silah yoktur. Ama onlara karşı maalesef silah kullanılmıştır. Sayısı şu anda bilemiyorum ama bize geldiği kadarıyla tespit edilen 500 civarında diyorlar. Ama binlerce yaralının olduğu söyleniyor. Bunlar olumlu görebileceğimiz bir yaklaşım tarzı değil. Halka karşı bu yapılmamalı'' diye konuştu.

Bir gazetecinin ''Hüsnü Mübarek istifa etmedi. Oradaki halklara mesajınız olacak mı? İsrail ve ABD, Mübarek'in politikalarını destekledi. Mübarek'in görevden gitmesi Gazze ablukasını kaldırır mı?'' şeklindeki sorusuna Başbakan Erdoğan, salı günü Mısırla ve Tunus'la ilgili bütün görüşlerini çok detaylı açıkladığını ve bu görüşlerin, partisinde enine boyuna müzakere edilerek gruba getirdiği görüşler olduğunu söyledi.





Bunun üzerine ilave edilecek herhangi bir şey bulunmadığını ifade eden Erdoğan, bu arada ABD Başkanı Barak Obama ile iki kez, bölge ülkeleriyle de görüşmelerinin olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:





''Bizim Mısır'ın içerdeki kararına müdahale gibi bir gayretimiz olamaz. Mısır kendi geleceğini, Mısır halkının demokratik iradesiyle verecek. Biz sadece bunun takipçisi olabiliriz, oluruz. Temennimiz odur ki, Mısır halkının hak ve özgürlükler noktasındaki demokratik iradesi karşılığını bulsun. Bütün derdimiz budur. Bu aynı zamanda bölgenin huzuru ve refahı için çok çok önemli. Çünkü Mısır'ın huzuru, Mısır'ın bu noktada alacağı netice, bölgeyi de çok olumlu şekilde etkileyecektir.'''







Tolga'nın durumu





Başbakan Erdoğan, "Cumartesi Anneleri" ile görüşmesini değerlendirirken, bu işi insan hakları çerçevesinde ele aldık, yaklaşımlarının da bir annenin, bir babanın çektiği acıyı, sorumluluk sahibi kişiler olarak anlamak olduğunu söyledi.





Erdoğan, "Bu bir iane değildir. Dün orada bir faili meçhul yaşadığımıza şahit oldum. 2004 yılında Tolga adlı gencin durumunu annesinden dinledim. Annesi bana mektup göndermişti, bana ulaşmamıştı. O konu üzerinde yoğunlaşacağız. diğer konularda yoğunlaşacağız. bütün arzumuz faili meçhullerin istismara vesile edilmemesidir. İnsan haklarına saygılı bir iktidarın bu tür faili meçhul bırakmaması en önemli görevidir. Bunu yapıyoruz."





Erdoğan, "Bu toplum başkanlık, yarı başkanlık sistemini tartışmalı, cumhurbaşkanın yetkilerini de tartışmalı. Bundan kimse gocunmamalı" dedi.



