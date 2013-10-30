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Erdoğan: Milyonda bir de olsa tehlike var

Türkiye ile Japonya arasında Sinop'a nükleer enerji santrali yapımı için anlaşma imzalandı

30 Ekim 2013 07:08

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Japonya ile Sinop'a nükleer santral yapımı için imzalanan anlaşma sonrası yaptığı açıklamada 'risk' eleştirilerine değindi, "Milyonda bir de olsa tehlike var" dedi.

Başbakan Erdoğan ve Japonya Başbakanı Shinzo Abe, imza sonrası Dolmabahçe'deki Başbakanlık Ofisi'nde basın toplantısı düzenledi. Toplantıda nükleer satrale ilişkin bilgiler veren Erdoğan, "Milyonda bir de olsa tehlike var" dedi.

Erdoğan, Fukuşima'daki nükleer santralde kazalar yaşandığını hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Şunu da biliyoruz ki 'Kaza hiçbir zaman yüzde 100 yoktur' denilemez, milyonda 1 de olsa böyle bir tehlike, böyle bir kaza olabilir. Bunları da görmemezlikten gelmek mümkün değil.

Onun için de biz şu anda böyle bir nükleer enerjinin olması gereğine inanıyorsak, bu adımı atarız. Nitekim birinci adımımızı, Rusya Federasyonu ile attık.

İkinci adımı da şu anda Japonya ile atıyoruz ve şu andaki bütün arzumuz, hızla bu yatırımı gerçekleştirebilmektir."

 

'Uçakta garanti var mı?'

 

Benzer tehlikenin uçaklarda da olduğuna işaret eden Erdoğan, "Uçaklara biniyoruz değil mi? Elimizde yüzde 100 garanti var mı? Her şey başımıza gelebilir. Ama burada adeta yüzde 100 güvenlik tedbirini, her marka, firma yatırımını yaparken almaktadır. Buna rağmen uçaklar da düşüyor; düşmez diye bir şey yok. Araçlara biniyoruz. Araçlar kaza yapıyor. Kaza yapıyor diye araca binmeyecek miyiz, uçaklara binmeyecek miyiz?" ifadelerini kullandı.

 

Abe: Önlemler alındı

 

 

Japonya Başbakanı Shinzo Abe ise Erdoğan'ın bahsettiği tehlike için gerekli önlemlerin alındığını söyledi.

Amaçlarının en yüksek emniyetin sağlandığı nükleer enerjiyi sağlamak olduğunu kaydeden Abe, "Fukuşimadan aldığımız dersleri tüm dünyayla paylaşarak nükleer enerjinin gelişmesine katkıda bulunmak bizim ülke olarak sorumluluğumuz" şeklinde konuştu.

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