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Spor

Erdoğan, milli sporcuya kız istedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Engelleri Aşanlar 2017” ödüllerine katıldı

05 Aralık 2017 03:00

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde düzenlenen “Engelleri Aşanlar 2017” etkinliğinde konuşmasının ardından başarılı engellilere ödüller verdi.

Avrupa Şampiyonu olan Ampute Milli Futbol Takımı oyuncuları da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ödül verdiği isimler arasında yer aldı.

Erdoğan, ödül verdikten sonra bir süre sohbet ettiği millilerden Barış Telli’nin ricası üzerine telefonla kız istedi.

Telefon konuşmasının ardından Erdoğan, “Kız tamam, annesi de razı baba ehh. Babayı razı edeceğiz” diye espri yaptı. 

 

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