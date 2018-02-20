Erdoğan 'Milli Mutabakat'tan vazgeçti; işte AKP-MHP ittifakının adı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, AKP'nin grup toplantısının ardından yaptığı açıklamada, AKP-MHP ittifakının adının 'Cumhur' olacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ilk adımını 16 Nisan'da referanduma sunulan Anayasa değişikliğinde atan AK Parti ve MHP, sistemin yasal çerçevesi konusunda da uzlaşmıştı. Erdoğan MHP ile yapılacak ittifak için "Milli Mutabakat" önerisini dile getirmişti.

AKP Grup Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İttifakın adına 'Cumhur İttifakı' diyebiliriz." dedi.

İttifak için şu anda 2 parti görünüyor diyen Erdoğan, " 3. parti olmaz diye bir şey yok" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, YPG ve Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad güçlerinin anlaştığı yönündeki iddialarla ilgili de, "Rejim güçlerinin ilerleyişi durdu" diye konuştu.

"İdam için CHP'nin desteği lazım"

Erdoğan, çocuğa yönelik cinsel istismara yönelik idam cezası tartışmaları için de "Şu anda mevcut yasalar içinde idam yok ve böyle bir değişikliğin yapılabilmesi için ana muhalefetin de buna destek vermesi gerekir" dedi.

Zina düzenlemesi

Erdoğan, sözlerinin devamında da şunları söyledi:

Hatta hatta bu kapsamın dışında zina konusunun da yeniden ele alınmasının çok çok isabetli olacağı düşüncesindeyim. Çünkü bu toplumun manevi değerler noktasında farklı bir konum var. Biz AB sürecinde, bu bir özeleştiridir onu söylemek zorundayım, bu konuda bir yanlışımız oldu ki zina ile ilgili düzenlemeyi de yapmak suretiyle bu tacizler vesaire bunları belki de aynı kapsam içerisinde değerlendirmemiz lazım.

Bu, Türkiye’nin bir defa batı ülkelerinin birçoğundan farklı bir konumda olduğunu gündeme getirmesi bakımından önemli.

Diğer taraftan tabi idam konusunun terörle ilişkisi önemli. Ama bu çocuk tacizleri bunlar asla bağışlanabilir görmezden gelinebilir konular değil. Şu anda 6 arkadaşımız çalışmalarını başlattılar. Ve süratle bu konuda bir neticeye varıp ardından da hemen yasal düzenlemesini yapıp bunu parlamentoya taşıyacağız.

Kimyasal hadım

Bu konularla ilgili olarak aklımıza aklınıza ne geliyorsa bunların hepsinin bilimsel anlamda çözüme kavuşturulması çok çok önemli.

Bu tür bir uygulama veya çok daha farklı bir cezai müeyyide… Yani yapılması gereken, caydırıcılığı en öneme taşıyan neyse bunu bizim yapmamız şart. Bu gerekiyor. Ve konuyla ilgili şu anda görevlendirilen arkadaşlarımızın çalışması ardından da başbakan ve benim yapacağım müşterek çalışmayla bir yere varacağız."

Görünmez ortak

TBMM’ye yarın sunulacak 26 maddelik pakete göre oy pusulasında AKP ve MHP’nin amblemleri yer alacak, ittifaka giren diğer partiler “görünmez ortak” olacak. Bu partiler, alacakları kontenjana göre belirlenecek isimleri AKP listelerinden aday gösterecek.

26 maddelik paket, 3 bölümden oluşuyor. Düzenlemede; seçim ittifakı, seçim güvenliği ve yerel seçimler ile ilgili maddeler yer alıyor. Pakette yer almayan ancak siyasi görüşmelerle netleşecek AKP-MHP ittifakına üçüncü bir partinin katılıp katılmayacağı konusunda ise “görünmez ortak” formülü konuşuluyor. Buna göre; AKP ve MHP, pusulada ittifak partileri olarak görünecek. BBP gibi küçük partiler ise AKP ile yapacakları pazarlık sonucunda alacakları kontenjana göre belirlenecek ismi AKP listelerinden aday gösterecek.