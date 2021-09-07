Erdoğan: Milli gelirimizi bu yıl 800 milyar doların üzerine taşıyacağız

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Orta Vadeli Programa ilişkin olarak, "Milli gelirimizi bu yıl 800 milyar doların üzerine, program dönemi sonunda da 1 trilyon dolar seviyesine taşıyacağız" açıklamasını yaptı.

Erdoğan Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Büyük ve güçlü Türkiye’nin inşası yolunda önemli bir adım olduğuna inandığım Orta Vadeli Programımızın ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Programın hazırlanmasında emeği geçen tüm kamu kurum ve kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.