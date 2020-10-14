Erdoğan, milletvekillerini uyardı: Akrabaları parti yönetimine koymayın, aşiretleşmeyelim

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 3 saat süren Merkez Yürütme Kurulu toplantısında milletvekillerine "aşiretleşme" uyarısında bulunduğu belirtildi. Kulislere göre Erdoğan, “Milletvekili veya il başkanlarının akrabalarını partinin yönetimine koymamaya dikkat edin" dedi.

Hürriyet'ten Gizem Karakış imzalı habere göre, Erdoğan başkanlığında parti genel merkezinde yapılan AKP Merkez Yürütme Kurulu toplantısı 3 saat sürdü. Toplantıda Erdoğan’ın il kongrelerindeki gideceği illerin takvimi de belli oldu. Takvime göre Erdoğan’ın 30 büyükşehir ve bir ile gitmesi planlanıyor. Bu hafta sonu Şırnak’a gidecek Erdoğan, 24 Ekim’de Kayseri’ye, 25 Ekim’de ise Malatya’ya gidecek.

Erdoğan MYK toplantısında son dönemde AKP'ye katılan 100 yaş ve üzeri 40 nene ve dedeyi bizzat evlerinde ziyaret etmek için “Adreslerini bulun, bana getirin. Tek tek ziyaret etmek istiyorum” talimatı verdi. Erdoğan nene ve dedeleri kongre döneminde gittiği illerde ziyaret etmeyi planlıyor.