Erdoğan: Milletimizi, ruhunu 12 Eylül vesayetçilerinin üflediği darbe mahsulü mevcut anayasadan kurtarma irademiz bakidir

Danıştay'ın kuruluş yıldönümünde konuşan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Milletimizi mevcut anayasadan kurtarma isteğimiz bakidir" dedi.

Erdoğan, Danıştay Konferans Salonu'nda İdari Yargı Günü ve Danıştay'ın 154. Kuruluş Yıldönümü nedeniyle düzenlenecek etkinliğe katıldı. "Bu ülkede hiçbir savcının hakimin yargı mensubunun hukukla bağdaşmayan bir yaklaşımda bulunmasını istemem. Gizli açık hukuk dışı örgütlerinin arka bahçesine dönüşen yargı millet adına karar veremez" ifadelerini kullanan Erdoğan, sözlerinin devamında şunları kaydetti:

"FETÖ'nün yargı içindeki dehşet verici yapılanmasına hep birlikte şahit olduk. Yargı mensupları olarak sizlerin hukuk devleti ilkesi çerçevesinde vereceğiniz mücadelenizde yanınızda yer alacağımızdan şüpheniz olmasın."

"Milletimizi, ruhunu 12 Eylül vesayetçilerinin üflediği darbe mahsulü mevcut anayasadan kurtarma irademiz bakidir"

"Ülkemizi yalın bir dille yazılmış anayasa kavuşturmak için defalarca girişimde bulunduk. Tamamen demokratik yaklaşımla yeni bir anayasa için TBMM bünyesinde defalarca teşebbüste bulunduk. Maalesef bu teşebbüsümüz muhalefetin uzlaşmaz tavrı nedeniyle akamete uğradı" diyen Erdoğan, "Geçtiğimiz yıl tekrar harekete geçtik. Muhalefetten en azından metin teklifi ortaya koymasını bekledik. Önümüzde üzerinde konuşabileceğimiz bir metin gelmedi. Milletimizi, ruhunu 12 Eylül vesayetçilerinin üflediği darbe mahsulü mevcut anayasadan kurtarma irademiz bakidir. Ülkemizi yeni bir anayasaya kavuşturacağız" sözlerini kaydetti.

Erdoğan devamında da, "Geçtiğimiz yıl açıkladığımız anayasa hazırlığımızı Meclis'te gerekli çoğunluk sağlansa da halk oylamasına sunacağımızı söylemiştik. Anayasa değişimi ne ülkemize mahsustur ne de olumsuz bir durumdur" dedi.