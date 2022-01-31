T24 Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, "Müfredat başta olmak üzere eğitim-öğretimin içeriğini güncellemek ve geliştirmek, çocuklarımıza en uygun olanı sunmak durumundayız" dedi. Erdoğan, "Millet olarak hiçbir örgüte, hiçbir şebekeye, hiçbir sapkın ve marjinal ideolojiye kaptıracak tek bir evladımız dahi olamaz" ifadesini kullandı.

Erdoğan, yüz yüze eğitim konusunda kararlı olduklarını söylerken, "Yüz yüze eğitim konusundaki net duruşumuzun milletimiz tarafından da büyük bir takdirle karşılandığını görüyoruz. İnşallah eğitim-öğretim senemizin ikinci dönemini de kesintisiz bir şekilde tamamlayacağımıza inanıyorum" diye konuştu.

Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 15 bin öğretmenin atama töreninde konuştu.

Erdoğan, şunları söyledi:

Eğitim öğretim ordumuzu genişletiyoruz. Salgın sürecinde eğitimin kesintisiz devam etmesi noktasında ciddi bir avantaj daha devam edeceğiz. Çocuklarımızın okul ortamından uzaklaşmaması için her çabayı gösteriyoruz. İlk dönemi salgına rağmen başarılı şekilde tamamladık. Bu salgın sürecinde bazı sıkıntılarla, zorluklarla, engellemelerle karşılaştık. Milletle ve milletin gündemiyle bağı olmayan kimi çevrelerin haksız, abartılı eleştirilerine maruz kaldık. Sürekli karamsarlık aşılayanlar, bu süreci sabote etmeye çalıştılar. Sosyal medyayı da kullanarak hayal ürünleriyle insanları yanlış yönlendirmeye çalıştıları.

Salgının yol açtığı meşakkatlere rağmen eğitim faaliyetlerini ülke çapında kesintisiz sürdürebilen birkaç devletten biri olduk.

Yüz yüze eğitim konusundaki net duruşumuzun milletimiz tarafından da büyük bir takdirle karşılandığını görüyoruz. İnşallah eğitim-öğretim senemizin ikinci dönemini de kesintisiz bir şekilde tamamlayacağımıza inanıyorum.

Eğitim için harcadığımız her kuruş ülkemize yapılan en büyük yatırımdır.

Bütçelerimizde en yüksek payı daima eğitime ayırdık. 2002'de milli eğitim bütçesi 7,5 milyar lira iken, 2022'de bu rakam YÖK dahil 274 milyar lirayı aştı.

Derslik sayımızı 343 binden 607 bin seviyesine taşıdık. Öğretmenlerimize en geniş imkanları sağlamak için özel çaba harcadık. Salgın döneminde Türkiye eğitime erişimde hassasiyeti de öne çıkan diğer ülkelere fark attı. Onların kesintiye gittiği dönemde biz yeni öğretmen alımlarımızı sürdürdük. Son 19 yılda 729 bin 487 öğretmenin atamasını yapmış oluyoruz bugünle.

Avrupa'da son 19 yıl içerisinde öğretmen maaşlarını en çok iyileştiren ülke Türkiye'dir. AB'nin hazırladığı Avrupa'da Öğretmenler raporuna göre öğretmenler için Avrupa'da zorunlu ders saatinin en düşük olduğu ülke Türkiye... OECD verilerine göre Avrupa'da öğretmenlerin yüzde 50'si işlerinde stres yaşadıklarını belirtirken, bu oran bizde yüzde 20'ler civarında.

Artık anne babalar ders kitabı bulmak için kırtasiye kırtasiye gezmiyor. Gençler, biz bu çileyi çok çektik. Kırtasiye dükkanlarında sıraya girerdik. Kırtasiyeciler bize 1 hafta 15 gün sonraya gün verirlerdi. Kitap değil, defterleri bile alamazdık.

Çocuklarımız okula geldiğinde kitaplar hazır olsun, şimdiye kadar 4 milyar adede yakınını ücretsiz dağıttık. Yardımcı kaynak kitaplarını da MEB hazırlayıp basarak ulaştırmaya başladı. Öğrencilerimize 24 milyona yakın yardımcı kaynak kitabını ücretsiz verdik.

Müfredat başta olmak üzere eğitim-öğretimin içeriğini güncellemek ve geliştirmek, çocuklarımıza en uygun olanı sunmak durumundayız. Eğitim öğretimde niteliğin artmasında öğretmenlere de büyük görev düşüyor. Bir eğitim sisteminin çıtasını belirleyen asıl unsur öğretmenlerdir. Sizlerin gayreti oldukça öğretmenlerimizin kalitesi de yükselecektir.

İnancımız bize beşikten mezara kadar ilim öğretmeni emrediyor.

Çocuklarımızı başarılı kılmaya çalışırken onları iyi, erdemli ve ahlaklı insan olmaya da siz teşvik edeceksiniz. Sizlerden öğrencilerimizi dinamik, açık fikirli, üretken, sorumlu olarak yetiştirmenizi bekliyoruz.

Millet olarak bizim hiçbir örgüte, hiçbir şebekeye, hiçbir sapkın ve marjinal ideolojiye kaptıracak tek bir evladımız dahi olamaz."