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Erdoğan, millet bahçesinin yapılacağı Atatürk Havalimanı'nda incelemelerde bulundu

Havalimanında 3 saat kaldı

05 Aralık 2021 18:25

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'na yapılacak olan millet bahçesi alanında incelemelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan öğlen saatlerinde Üsküdar Kısıklı'daki konutundan çıkarak, Atatürk Havalimanı'na gitti.

Saat 15.00 sıralarında Atatürk Havalimanı'na giden Erdoğan, burada yapılacak olan millet bahçesi alanında incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da eşlik etti. Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda 3 saat kaldı.

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