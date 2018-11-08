Erdoğan: Millet bahçesinde yuvarlandıkça bizi hatırlayacaklar

AKP'nin düzenlediği şehircilik günü toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "Bütün aileler gelsinler millet bahçelerine yatsınlar yuvarlansınlar; onlar orada yuvarlandıkça bizi hatırlayacaklar" dedi. Üniversitelerin olduğu yerlerde millet kıraathanelerinin yaygınlaştıralması gerektiğini ifade eden Erdoğan, "Orada kek, çay olsun; çocuklar kekini alsın, çayını yudumlasın bize dua etsin" diye konuştu.

"AK Partililer koşacak ki Türkiye yürüsün" sözleriyle 31 Mart 2019'da gerçekleştirilecek yerel seçimleri işaret eden Erdoğan, partililerden yoğun bir çalışma yapmasını beklediğini belirterek, "Ev ev dolaşacak, anlatacaksınız" dedi.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"Ülkemizin geleceğinin inşasını üstlenen AKP kadroları her konuda bilgi ve birikim sahibi olmak zorundadır. Birer siyasi temsilci olmanın ötesinde birer kanaat önderi ve dava insnaı olmakla beraber milletle aramızda köprü olmalıdır.

"31 Mart seçimelrindne alnımızın akıyla çıkacağımıza inanıyorum.

"Biz İstanbul'u kendi kimliğimizle daha da geliştirdik.

"Bazıları göçebe kavramı üzerinden milletimizi iğnelemeye kalkıyor; biz yerleştiğimiz her yeri âbâd etmiş bir milletiz.

"Bizim tüm şehirlerimizde taşla toprak arasında insanımızın kültürünü görürsünüz. Bir şehri aziz kılan o şehrin sakinelridir derken şehirle insan arasındaki ilişkiyi analtırlar. Yahya Kemal bizim şehirlerimizi, "Ecdat bir eyre yerleşeceği zaman önce mescidini yapar, onun yerine hamamını kondurur, yakınına da mezarlığını seçer" diye anlatır. Yani şehircilik anlayışı bu ve böylece toprak imana gelir diyordu. Şimdi böyle bir anlayış var mı? Murat, buna dikkat et! Biz kendi arkadaşlarımıza söylüyoruz. Diyoruz ki dikey mimari yok yatay miamrı. Önce mescit, sonra sosyal donatı ağı, okuldur.Onun ardından çevrecilik, yeşillendirme ve bu arada inşaatlrın devamı. Vatandaş diyecek ki, 'Buraya yerleşilir.'

"AK Parti'nin çevrecilik şehircilik anlayışı bu bunu göstermemiz lazım. Bugüne kadar milyonlarca fidanı diktik. Biz ağaç kesen iktidar olmadık, diken olduk.Milyonlarca ağaç diktik. Biz ağaç kesen değil, ağaç diken iktidar olduk. Geldiğimizde 70-75 kişilik sınıflar vardı, ortalama şimdi 30'lara düşürdük Bay Kemal. Ya bunu ona anlatmıyorlar ya da anlatıyorlar işine gelmiyor. Ev ev dolaşacak anlatacaksınız.

"(Kılıçdaroğlu'na) Çıkmış okul yapmaktan bahsediyor. Bay kemal sizin zihninizin köşesinde böyle bir şey yok. Bu kadar analtıyoruz kulağı duymuyor, ne kadar öğretmen atadık analtıyoruz, kulağı duymuyor.

"Bu ülkede yalanı en güzel kim söyler' diye sorduklarında hiç düşünmeden cevap verin, Bay Kemal.

"Buhara, Semerkand, Tebriz, Kudüs, Medine, Bağdat Şam, Kurtuva gibi ecdadımızın mirası olan bu kentlere bakın ağacıyla çiçeğiyle suyuyla ormanıyla çevrede bu şehirlerin bu şehirlerin ayrılmaz birer parçasıdır.



"Mekân ve kültür üretimi konusunda kadim mirasımızın tam olarak farkında olmadığımızı görüyoruz. Her alan da yaşanan tek düzleşme gücünü farklılardan alan zenginliğimizi ortadan kaldırdı. Mimarinin ihtişamı ile manevi derinliğin aynı anda buluştuğu şehirlere yeterince sahip çıkamamış olmamız, en büyük kaybımızdır.

"Gönül çoraklaşmasının önüne geçmekte henüz tam anlamıyla başarılı olamadık. Bu ekip kadınıyla, genciyle, erkeğiyle daha çok çalışacak.

"Siyasi parti olarak icraatlarımızın önceliğini elbette milletimizin ihtiyaçları belirliyor. İcraatlarımızın önceliğini elbette milletimizin öncelikleri belirliyor.

İmar barışı

"İçinde ruhumuzu özgür bıraktığımız yerler, çirkinliklerin kuşatması altında.

"TOKİ vasıtasıyla 837 bin konut inşaa ederek özel sektöre de örnek oluşturan bir şehircilik hamlesi başlattık.

"Aynı anlayışı TOKİ'nin tüm projelerine yansıtıyor, modern mimariyle şehirlerimizi donatıyoruz. Şehirlerimizin etrafını bir ur gibi saran gecekonduları belirledik. Buralar depremde zarar görmenin yüksek olduğu yerlerdir.

"53 farklı ilimizdeki 229 adet riskli alanda çalışmalar sürüyor. Sıkıntılı yerlerin yaklaşık yarısı imar barışından faydalanacak gibi görünüyor. Çevrenin korunması konusunda da çok önemli icraatler geliştirdik. 4 milyar fidanı toprakla buluşturduk.

"Bu süreçte birilerinin süreci istismar etmesine izin evrmiyoruz. Verdiğimiz teşviklerle nüfusumuzun dörtte üçünün sıfır katı atık projesinden faydalanmasını sağladık.

Millet kıraathaneleri

"Bütün aileler gelsinler millet bahçelerine yatsınlar yuvarlansınlar; onlar orada yuvarlandıkça bizi hatırlayacaklar. Üniversitelerin olduğu yerlerde millet kıraathanelerini yaygınlaştıralım; orada kek, çay olsun; çocuklar kekini alsın, çayını yudumlasın bize dua etsin."