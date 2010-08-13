Erdoğan: MHP'yi CHP'nin vagonu haline getirdiler

T24- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, refarandum kampanyası kapsamında Erzurum'da düzenlenen mitingte CHP lideri Kılıçdaroğlu ve MHP yönetimi hakkında ağır eleştirilerde bulundu. Kılıçdaroğlu için "freni patlamış kamyon" ifadesini kullanan Erdoğan, MHP yönetiminin de "CHP'nin vagonu, yedeği" haline geldiğini söyledi. Erdoğan, eleştirilerine ilginç bir iddia daha ekleyerek "Meclis'te bulunan CHP Milletvekilleri'nden de çok sayıda kişinin gönlünden 'Evet' geçtiğini çok iyi biliyoruz" dedi.





Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP yönetimine yönelik ağır eleştirilerde bulunan Erdoğan'ın miting konuşması şöyle:





"SAĞLIKTA DEVRİM YAPTIK"

Sağlık sisteminde adeta sessiz bir devrim gerçekleştirdik. Geldim burada ambulans helikopterlerin ilkini buradan uçurdum. Ne diyor Osmanlı Devleti'nin gönül mimarı Şeyh Edebali "insanı yaşat ki devlet yaşasın" diyor . Onun için bu işe bu kadar değer veriyoruz. Biz sadece Erzurum'a sağlıkta ne kadar yatırım yaptık biliyor musunuz? 410 trilyon yatırım yaptık.



"ONLARI KENDİ HALİNE BIRAKIYORUM"

Biz büyük düşünüyoruz, tarihimiz kadar, kültürümüz, medeniyetimiz, aziz miletimiz kadar büyük düşünüyoruz. Ben bu mübarek Ramazan ayında muhalefet partilerinin yaptığı gibi kardeşliğe birliğe aykırı davranışta bulunmuyorum. O liderleri kendi haline bırakıyorum onlar ne derlerse desinler. Benim aziz milletim onların tutarsızlıklarına küfürlerine, hakaretlerine, fitiralarına bakarak zaten vermesi gereken cevabı 12 Eylül'de verecektir ben buna inanıyorum.



"FRENİ PATLAMIŞ KAMYON GİBİ"

Şu hususu da burada özellikle ifade etmek istiyorum CHP Genel Başkanı 12 Eylül'de yapılacak anayasa halk oylamasını kendisi için, kendi şahsı için bir sınav olarak görüyor. Kendisini ispat için bir fırsat olarak görüyor. Şu sırada miting meydanlarında adeta freni patlamış kamyon gibi samimiyetsiz, ilkesiz, tutarsız ve popülist şekilde bize iftiralar atıyor. Seviyesiz bir dille bize saldırıyor. Diyorum ki CHP Genel Başkanı aynaya bakmıyor. Kendisine yoldaşı olan o malum medyanın ekranlarından, sayfalarından bakıyor. Bak onlara güvenme, onlar seninle bugün niye beraberler biliyor musun? Onların suistimallerine AKP iktidarı dur dediği için seninle beraberler. Onlar 12 Eylül'ün hesabını yapmıyorlar. Onlar 2011 seçimlerinin hesabını yapıyor. Zannediyor ki 2011'de hesabımız tutacak. Orada da hesabınız tutmayacak.





"MHP'Yİ CHP'NİN VAGONU HALİNE GETİRDİLER"

Ben CHP Genel Başkanı'nı da yönetimini de milletime havale diyorum. Ancak MHP'ye gönül vermiş oy vermiş kardeşlerimin dikkatini çekiyorum. MHP yönetimi malesef MHP'yi CHP'nin bir vagonu, yedeği haline getirdi. MHP tabanının bundan çok büyük rahatsızlık duyduğunu biliyorum. CHP genel başkanı bir ile gidiyor MHP'li başkanlar gidip onu karşılıyor, mitinginde boy gösteriyor. Bu MHP tabanına reva mıdır? Geçen gün birlikte bir resim çektirmişler gördünüz mü? O gün oraya nasıl olduysa BDP'yi sokmadılar. Bakın şimdi biraraya geldiler. Ben bunlara eskiden ruh ikizi diyordum şimdi ruh üçüzü oldular.

CHP kendi hırsı, kendi istikbali için hayır diyor. Peki neden MHP hayır diyor? Vereceğiniz her hayır oyu MHP'ye değil CHP'nin ve BDP'nin hedeflerine hizmet edecektir.





"CHP'Lİ BİRÇOK VEKİLİN İÇİNDEN 'EVET' GEÇİYOR"

Ben inanıyorum ki CHP'ye oy vermiş vatandaşlarımız da referandumda 'Evet' oyu kullanacaklar. Görüyorsunuz CHP'li belediye başkanlarından bazıları da 'Evet' diyorlar. Geçmişte CHP'de genel başkan yardımcılığı yapmış bir milletvekili bile 'Evet' diyeceğini açıkladı. Meclis'te bulunan CHP Milletvekilleri'nden de çok sayıda kişinin gönlünden 'Evet' geçtiğini çok iyi biliyoruz.



"DÜRÜST OL"

CHP'li Genel Başkan diyor ki "başörtüyü ben hallederim" Dürüst ol!

Benim dadaşlarım MHP'yle birlikte bir parlamentoda eğitim özgürlüğü mücadelesi veren başörtülü kızlarımız için bir anayasa değişikliği yaptık mı?411 oyla meclisten geçirdik mi? Geçirdik. Peki bunu anayasa mahkemesine kim götürdü? CHP götürdü. Bunun altında şu anda genel başkan olan beyefendinin de imzası var mıydı? Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu? Sen benim Erzumulu dadaşımı enayi mi zannediyorsun?

Biz dertliyiz dertli. Biz bu milletin sevdalısıyız. Bu proje benim sevgili Erzurumlu kardeşlerim millet projesidir. Ahmet'in Mehmet'in projesi değildir. Darbe anayasasına hayır, milletin anayasasına evet diyeceğiz.

Hukukta iade-i itibar diye birşey var. Bütün o kardeşlerin hukuku noktasında bir mücadeleyi vermek diye birşey var. İşte biz şimdi bunun mücadelesini veriyoruz. Şimdi yetki sizde, şimdi mühür sizde.

Şimdi sözlerimi toparlıyorum. 12 Eylül Erzurum için bir milad olacak. 12 Eylül inşallah yeniden bir doğuş olacak. Gelin hep birlikte evet diyelim. Gelin bembeyaz yeni bir sayfa açalım. Unutmayın her evet demokrasiye davettir, adalete, özgürlüğe, ufuka davettir. Söz sizde, karar sizde mühür sizde. Bayramınız çifte bayram olsun."