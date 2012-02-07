-Erdoğan MHP'li Yalçın'dan tazminat kazandı ANKARA (A.A) - 07.02.2012 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı bir basın açıklamasında kendisine hakaret ettiği gerekçesiyle açtığı davada, MHP Genel Başkan Yardımcısı Edip Semih Yalçın'dan 2 bin lira manevi tazminat kazandı. Ankara 20. Asliye Hukuk Mahkemesindeki duruşmaya Erdoğan'ın avukatı Burhanettin Sevencan ile Yalçın'ın avukatı Ertan Demirezen katıldı. Avukat Sevencan, Yalçın'ın basın açıklamasında kullandığı ifadelerin müvekkilinin kişilik haklarına saldırı niteliğinde olduğunu belirterek, tazminata hükmedilmesini istedi. Avukat Demirezen ise müvekkilinin, Başbakan Erdoğan'ın açıklamalarına karşı siyasi nitelikte eleştirilerde bulunduğunu savunarak, davanın reddini talep etti. Yargıç Adem Albayrak, bu beyanları dinledikten sonra davayı kısmen kabul ettiğini ve 2 bin lira manevi tazminata hükmettiğini bildirdi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, 15 Mayıs 2011'de ''Türk Milliyetçilerine Açık Mektup'' başlığıyla yazılı açıklama yapmıştı. Başbakan Erdoğan, açıklamada kişilik haklarına saldırıda bulunulduğu gerekçesiyle Yalçın'a 10 bin liralık manevi tazminat davası açmıştı.