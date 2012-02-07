T24 LogoT24 Logo
Gündem

Erdoğan MHP'li Yalçın'dan tazminat kazandı ANKARA (A.A)

07 Şubat 2012 14:04

-Erdoğan MHP'li Yalçın'dan tazminat kazandı ANKARA (A.A) - 07.02.2012 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı bir basın açıklamasında kendisine hakaret ettiği gerekçesiyle açtığı davada, MHP Genel Başkan Yardımcısı Edip Semih Yalçın'dan 2 bin lira manevi tazminat kazandı. Ankara 20. Asliye Hukuk Mahkemesindeki duruşmaya Erdoğan'ın avukatı Burhanettin Sevencan ile Yalçın'ın avukatı Ertan Demirezen katıldı. Avukat Sevencan, Yalçın'ın basın açıklamasında kullandığı ifadelerin müvekkilinin kişilik haklarına saldırı niteliğinde olduğunu belirterek, tazminata hükmedilmesini istedi. Avukat Demirezen ise müvekkilinin, Başbakan Erdoğan'ın açıklamalarına karşı siyasi nitelikte eleştirilerde bulunduğunu savunarak, davanın reddini talep etti. Yargıç Adem Albayrak, bu beyanları dinledikten sonra davayı kısmen kabul ettiğini ve 2 bin lira manevi tazminata hükmettiğini bildirdi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, 15 Mayıs 2011'de ''Türk Milliyetçilerine Açık Mektup'' başlığıyla yazılı açıklama yapmıştı. Başbakan Erdoğan, açıklamada kişilik haklarına saldırıda bulunulduğu gerekçesiyle Yalçın'a 10 bin liralık manevi tazminat davası açmıştı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Araç muayenesinde yeni ücret tarifesi belli oldu ...

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

Optimar'dan yılın son anketi: Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye...

Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi sonuçlandı; işte büyük ikramiyeyi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24