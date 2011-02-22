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ERDOĞAN, MHP'Lİ DAĞDAŞ'TAN TAZMİNAT KAZANDI ANKARA (A.A)

22 Şubat 2011 14:17

-ERDOĞAN, MHP'Lİ DAĞDAŞ'TAN TAZMİNAT KAZANDI ANKARA (A.A) - 22.02.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Ortadoğu gazetesinde yayınlanan bir köşe yazısında kişilik haklarına saldırıda bulunulduğu gerekçesiyle, yazıyı kaleme alan MHP Kars Milletvekili Gürcan Dağdaş ile gazete aleyhinde açtığı davada 2 bin lira manevi tazminat kazandı. Ankara 15. Asliye Hukuk Mahkemesindeki karar duruşmasına Başbakan Erdoğan'ın avukatı Muammer Cemaloğlu ile Dağdaş'ın avukatı Merve Vural katıldı. Avukat Cemaloğlu, ''dava konusu köşe yazısında eleştiri sınırları aşılarak müvekkilinin kişilik haklarına saldırıda bulunulduğunu'' ileri sürerek, davanın kabul edilmesini talep etti. Avukat Vural ise davanın reddine karar verilmesini istedi. Hakim Mehmet Cengiz Çifçi, davayı kısmen kabul ederek, Dağdaş ve Ortadoğu gazetesinin, Başbakan Erdoğan'a yasal faiziyle birlikte 2 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verdi. Dava dilekçesinde, Ortadoğu gazetesinde 13 Nisan 2010'da yayınlanan, MHP Kars Milletvekili Dağdaş tarafından kaleme alınan köşe yazısında yer verilen ifadelerle eleştiri ve ifade özgürlüğü sınırlarının aşıldığı savunulmuştu. Dilekçede, gazete ve Dağdaş'tan yasal faiziyle birlikte 10 bin lira manevi tazminat talep edilmişti.

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