Erdoğan: MHP de destekleyecek, İş Bankası'ndaki CHP hisselerinin Hazine'ye devri konusunu meclise getiriyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP’nin İş Bankası hisselerinin Hazine’ye devri için yasal düzenleme yapılacağını bunun bir an önce Meclis'ten geçirileceğini açıkladı. Erdoğan, "Biz bu konuyu Meclis'e getiriyoruz. MHP de destekleyeceğini açıkladı. İnşallah Meclis'ten bunu çıkaracağız ve bu hisselerin Türkiye Cumhuriyeti devletinin hazinesine girmesini sağlayacağız" dedi.

Erdoğan, bir bankada bulunan 100 kilo altın ve 5 milyon doların ‘FETÖ’ye ait olduğu iddiasıyla ilgili olarak finans kesimlerine seslendi. Erdoğan "Kasalarla ilgili çalışmalarınıza dikkat edin" dedi.

Erdoğan, Kayseri Cumhuriyet Meydanı'ndaki Toplu Açılış Töreni'nde konuştu; gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Bay kemal süründürdü, ölüleri rehin aldı"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinin grup toplantısında Gazi Üniversitesi'nden bir yazıyla 'Hayati zorunluluğu yoksa ameliyat etmeyin', 'para yok' denildiği açıklamasına tepki gösterdi. Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na seslenerek, "Bay kemal ne diyor, hastanelerde ameliyat yapılmacakmış, yasaklanmış. Bay Kemal, bu dönem SGK Genel Müdürlüğü yaptığın dönem değil. Yalancının mumu yatsıya kadar yanar. Artık bu millet senin yalanlarını yutmayacak. Sen ölüleri rehin alıyordun ya ölüleri. Bu adam SSK Genel Müdürü iken, bu ülkenin evlatlarını hastanelerde sürüm sürüm süründürdü, ölüleri rehin aldı. Bunların gözü parti içinde koltuk kavgasından başka bir şey görmüyor" diye konuştu.

"Teröre bulaşmış olanlardan belediye başkan adayı yapanlar çıkacak olursa ..."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, teröre bulaşmış olanlardan belediye başkan adayı yapıldığı takdirde kayyum atanan yerlerdeki hukuk sisteminin işletileceğini belirterek şunları söyledi: "Yurt dışına gittiklerinde Türk vatandaşlarıyla değil, John ile Hans'la bir araya geliyorlar, hatta ajanlarla konuşuyorlar. Ankara'dan İstanbul'a bunlarla kol kola yürümediler mi? Ben bunları deyince anamuhalefetin başındaki zat rahatsız oldu. Sözde adalet yürüyüşünde yanındaki kişiler tescilli terör zanlıları. Bunların en büyük başarılar her evden bir oy diyerek terör yardakçısı partiyi Meclis'e sokmak. Şimdi de belediyelerde aynı oyunu sergiliyorlar. Buna pabuç bırakmayız. Eğer teröre bulaşmış olanlardan kalkıp da belediye başkan adayı yapanlar çıkacak olursa bilsinler ki şu anda kayyum atanan yerlerdeki ilkemiz neyse, aynı ilkeyi Türk hukuk sisteminde işleteceğiz. Biz devletin parasını verelim de bu teröristlere makine alsınlar onlar da o güzel şehirlerimizi kanallarla donatsınlar. Müslüman bir delikten bir kere sokulur bir daha asla."

"Meclis'e getiriyoruz, MHP destekleyecek"

Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP’nin İş Bankası hisselerinin Hazine’ye devrinin bir an önce Meclis'ten geçirileceğini kaydetti. Erdoğan, "Kılıçdaroğlu, kendisine açtığım davalarda parayı kendi cebinden mi ödedi yoksa CHP'nin kasasından mı ödedi? Sen bu paraları nereden ödedin? Söyle bakalım. Ne dedik; İş Bankası'ndaki CHP hisseleri var ya, Gazi Mustafa Kemal Atatürk bunu CHP kullansın diye yapmadı, hazineye gitsin diye yaptı. Biz bu konuyu Meclis'e getiriyoruz. MHP de destekleyeceğini açıkladı. İnşallah Meclis'ten bunu çıkaracağız ve bu hisselerin Türkiye Cumhuriyeti devletinin hazinesine girmesini sağlayacağız. Şimdi tabi tutuştu. Bunu biz kullanmıyoruz ki diyor. Bir de kullanacak mıydın? Bir an önce Meclisimizden bu geçecek. Ardından da Hazinemize İş Bankası bunu ödeyecek" dedi.

"Isparta'da banka kasasından 100 kilo altın, 5 milyon dolar para çıktı"

'FETÖ konusunda vizdanları kanatan hususlar olduğunu biliyorum" diyen Erdoğan, "FETÖ'nün içinde kalanlar kim olursa olsun, canlarını yakarız hukuk ne ise uygularız. FETÖ ile mücadele konsunda en küçük bir taviz vermedik, vermeyeceğiz. Dünyada böylesine büyük bir saldırıya maruz kalıpta mücadeleyi demokratik hukuk devleti sınırlarında götüren başka bir devlet yoktur. Adalete hesap vermemiş olanlar kurtulduklarını sanmasınlar. FETÖ konusunda vicdanları kanatan hususlar olduğunu biliyorum. Bu ihanet çetesinin tam ortasında olup kurtulduklarını sananlar sevinmesin. Her gün yeni deliller bulunuyor. Bu ihanet çetesinin peşini bırakmadık. bırakmayacağız. Isparta'da bunların kasasından 100 kilo altın 5 milyon dolar çıktı. Tük finans sektörüne sesleniyorum. Kasalarla ilgili çalışmalara dikkat. Kim, ne yapıyor dikkat edeceksiniz. Tüm hainler ihanetlerinin hesabını verecek" ifadelerini kullandı.