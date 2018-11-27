Erdoğan: MGK toplantımızda önemli kararlar alacağız

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, Ankara ve İzmir de dahil olmak üzere 20 ilin belediye başkanı adayını açıkladı. Grup toplantısında terörle mücadele konusuna değinen Erdoğan, bugün (27 Kasım 2019) bir araya gelecek Milli Güvenlik Kurulu'nda (MGK) önemli kararlar alınacağını belirtti.

Erdoğan, "Artık yolun sonuna geldiklerini görmeliler. Müttefik olduklarını, stratejik ortak olduklarını söyleyenler için işte bu fırsattır" dedi.

MGK'da Münbiç yol haritasının hızlandırılmasının ele alınması beklenirken, İdlib’deki gelişmeler ve Doğu Akdeniz’deki durumun da masaya yatırılacağı ifade ediliyor.

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Erdoğan'ın MGK ile ilgili grup toplantısındaki açıklaması şöyle:

"MGK toplantımızda bu meseleleri değerlendirip önemli kararlar alacağız. Oyalama taktikleriyle bizi idare edebileceklerini sananlar artık yolun sonuna geldiklerini görecekler. Müttefik olduklarını söyleyenler ilişkilerimizi geleceğe taşımak isteyenler için bu fırsattır. Teröristlerin önünden çekildikleri takdirde yanımızda olduklarını anlayacağız. Aksi takdirde kendi bekamız için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz.

Geçtiğimiz cumartesi 40 belediye başkan adayını paylaştık. 20 adet büyükşehir ve il belediye başkanımızın ismini kamuoyuna açıklayacağız. Ardından MGK toplantımıza başkanlık edip değerlendirme yapıp önemli kararlar alacağız."