Erdoğan: Meydanı bırakmayacağız, PKK da görecek

T24- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, konvoy saldırısında yaralanan polis memuru Metin Kuş'u ziyaretinin ardından "Kendi lehlerinde umuda kapılmasınlar. Meydanı biz bu teröristlere, çetelere bırakmamalıyız. Bunu onlar da görecekler" dedi.









Başbakan Erdoğan, konvoya kurulan pusuda yaralanan ve tedavi altına alınan polis memuru Metin Kuş'u tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. Hastane çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başbakan Erdoğan, sert mesajlar verdi:

"Saldırı neticesinde eskort aracı kullanan Recep kardeşimiz ilk anda şehit olmuştur, Allah rahmet eylesin, ailesine başsağlığı temenni ediyorum. Yanında Metin kardeşimiz var, araçtan çıkarak sürünmek suretiyle yolun karşı tarafına geçmiş ve orada kendisini koruma altına alarak, bir müddet de müsademede bulunmuş. Atılan bombalar sebebiyle orada oluşan çapaklar ve benzerleri yüzünden kafa altı deri yaralanması yaşadı. Herhangi bir hayati tehlikesi yok, pazartesi günü taburcu edilecek hastaneden.

Seçim öncesi demokratik yollara terör örgütünün tevessül edeceğini zaten biliyorduk. Belirli tedbirler aldık ancak tedbirler de sınırlı. Sınırsız tedbir söz konusu değil, bir yere kadar alabiliyorsunuz.

Partimize karşı şu anda bölücü terör örgütünün takındığı tavır ortada, her yerde saldırı düzenleniyor. Ancak biz yılmayacağız. Bu saldırılar azmimizi daha da güçlendirmektedir.

Kararlılıkla bundan sonra da aynı şekilde yola devam edeceğiz. Kendi lehlerinde umuda kapılmasınlar. Meydanı biz bu teröristlere, çetelere bırakmamalıyız. Bu ortak kararlılığımızla olur, bu kararı birlikte göstereceğiz, vatan toprakları boş değil. Bunu onlar da görecekler.

5-6 kişilik grup sadece o bölgede. Karadeniz boyunca birçok yerlerde bu tür yapılanmalar var, bölgede yoğun operasyonlar sürüyor. Beklenen neticeleri almayı temenni ediyorum.

Aysel Tuğluk'un açıklamaları beni hiç ilgilendirmiyor. PKK zaten kendisi üstlendi, yöntem de onları gösteriyor."