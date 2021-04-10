Erdoğan: Mevcut krizin Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve uluslararası hukuk temelinde çözülmesi gerektiğine inanıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Ankara'daki baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne vurgu yaparken, "Mevcut krizin Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve uluslararası hukuk temelinde barışçıl, diplomatik yöntemlerle çözülmesi gerektiğine inanıyoruz" dedi.

Kiev-Moskova hattındaki gerilim üst seviyedeyken, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, 9'uncusu gerçekleştirilecek Ukrayna-Türkiye Yüksek Düzeyli Stratejik Konseyi Toplantısı için bugün Türkiye'ye geldi. Erdoğan ve Zelenski, gündeme ilişkin bir görüşme gerçekleştirirken, ardından basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, Türkiye'nin Kırım'ın ilhakını tanımama yönündeki kararını sürdüreceğini belirtirken, "Karadeniz'in bir barış, huzur ve işbirliği denizi olmaya devam etmesi temel hedefimizdir. Ortak coğrafyamızda ne surette olursa olsun gerilimin artmasını arzu etmiyoruz" dedi.

Erdoğan: İşbirliğimiz hiçbir surette üçüncü ülkelere karşı bir girişim değildir

Ukrayna'nın doğusundaki gerilime de değinen Erdoğan, "Mevcut krizin Ukrayna'nı toprak bütünlüğü ve uluslararası hukuk temelinde barışçı ve diplomatik yöntemlerle çözülmesi gerektiğine inanıyoruz. Son dönemde sahada gözlemlediğimiz endişe verici tırmanmanın bir an evvel son bulmasını, ateşkesin sürdürülmesini temenni ediyoruz. Bu hususta gereken her türlü desteği vermeye hazırız" ifadesini kullandı. Erdoğan, Ukrayna ile işbirliklerinin geliştirilmesi gerektiğini de belirtirken, "İşbirliğimiz hiçbir surette üçüncü ülkelere karşı bir girişim değildir" dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Konsey toplantısı vesilesiyle yayınladığımız ortak bildiride de vurgulandığı üzere stratejik ortaklığımızı daha da tahkim ettik. Görüşmelerimizde ikili ilişkilerimizi tüm veçheleriyle etraflıca ele aldık.

"Türkiye olarak Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini güçlü bir şekilde savunduk. Kırım'ın ilhakını tanımama yönündeki prensip kararımızı bir kez daha teyit ettik. Ukrayna'nın uluslararası toplumu Kırım konusunda bir araya getirmeyi hedefleyen girişimi destekledik. Bu girişimin Kırım Tatarları dahil olmak üzere tüm Kırım halkları, Kırım ve Ukrayna'nın geneli için olumlu neticelere vesile olmasını arzu ediyoruz.

"Anavatanlarını terk etmek zorunda kalan Kırım Tatarı kardeşlerimizin hayat standartlarının iyileştirilmesi bizim için tarihi ve insani bir mesuliyettir. Ukrayna ile bu konuda fikir birliği içinde olduğumuzu görmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Kırım Tatarı soydaşlarımız için konut ve camii inşaası projelerimiz mevcuttur. Konut projesine ilişkin olarak az önce ilk somut adımı atmış olduk. Cami projesinde de yakın zamanda ilerleme kaydetmeyi ümit ediyoruz.

"Karadeniz'in bir barış, huzur ve işbirliği denizi olmaya devam etmesi temel hedefimizdir. Ortak coğrafyamızda ne surette olursa olsun gerilimin artmasını arzu etmiyoruz. Bu minvalde kıymetli dostumla Ukrayna'nın doğusundaki güncel duruma dair fikir teatisinde bulunduk.

"Mevcut krizin Ukrayna'nı toprak bütünlüğü ve uluslararası hukuk temelinde barışçı ve diplomatik yöntemlerle çözülmesi gerektiğine inanıyoruz. Son dönemde sahada gözlemlediğimiz endişe verici tırmanmanın bir an evvel son bulmasını, ateşkesin sürdürülmesini temenni ediyoruz. Bu hususta gereken her türlü desteği vermeye hazırız.

"AGİT Ukrayna Özel Gözlem Misyonu, Donbas bölgesinde zor şartlarda istikrarın tesisi ve ateşkesin devamı konusunda üstlendiği görevi sürdürüyor, sürdürmelidir. Misyonun herhangi kısıtlamaya maruz kalmadan görevini yerine getirmesini önemsiyoruz. Gerekli şartların sağlanması ve gözlemcilerin can güvenliklerin temini, meselenin barışçı yollardan halli için zaruridir. Bu konuda herkes üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmelidir. Kuruluşundan bu yana AGİT'e bugüne kadar sağladığımız desteği bundan sonra da devam ettireceğiz.

"Ukrayna ile ilişkilerimizde savunma sanayii bir diğer önemli boyutu teşkil ediyor. Siyasi ve savunma konularının birbiriyle bağlantısını dikkate alınarak Dışişleri ve Savunma Bakanlığımızın katılımıyla 2+2 platformunda görüşmelerimizi başlattık. Bu şekilde ülkelerimiz arasındaki eş güdümü pekiştiriyoruz.

"İşbirliğimiz hiçbir surette üçüncü ülkelere karşı bir girişim değildir. Ticaret hacmimizin salgından etkilenmesi, ikili ticaretimizin oturduğu sağlam temellerinin, ekonomilerimizin karşılıklı olarak birbirini tamamlamaktadır."

Zelenski'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

"Sayın Cumhurbaşkanı çok teşekkür ederim. Öncelikle Ukrayna heyetinin dostlarına kabulü için Türkiye Cumhurbaşkanı sayın Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etmek istiyorum. Bu sene devletlerimiz arasındaki stratejik ortaklığın 10. yıldönümünü kutluyoruz. Bu ortaklığın sözde olmadığını gerçek işlerle ve galibiyetle desteklendiğini gösteriyor. Bugün vardığımız tüm anlaşmaların başarılı olacağına inanıyorum.

"Her şeyden önce Karadeniz'deki güvenlik ve meydan okumalara ortak karşı koyma adımlarımızı kapsamlı bir şekilde görüştük. Onlara verilmesi gereken tepki vizyonunun aynı olduğunu belirtmek istiyorum. Türkiye'nin egemenliğimizin ve toprak bütünlüğümüzün yeniden tesis edilmesi konusundaki desteği önemlidir. Sayın Cumhurbaşkanından bu tutumun değişmeyeceğini duyduğuma sevindim. Bugün geçici olarak işgal edilmiş Ukrayna toprakları ve Kırım hakkında Türk tarafına ayrıntılı bilgi verdim.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kırım Platformu formatına 23 Ağustos'ta gerçekleştirecek zirveye katılmaya hazır olduğu için kendisine teşekkür ediyorum. Bu Ukrayna ile Kırım Tatar halklarının korunmasına dair çok güzel bir mesaj olacaktır. Konut inşası alanında imzalanan anlaşmanın hayırlı olmasını diliyorum.

"Tatar halkı ve göç ettirilen diğer kişiler için 500 konut inşa edeceğiz. Bu halklarımızı daha da yakınlaştıran çok insani bir projedir. Geleneksel olarak ticari ve ekonomik ilişkilerimiz üzerinde durduk. İkili ticaretimizin serbestleştirilmesi çok önemlidir. İkili ticaretimizin serbestleştirilmesi ve arttırılması Serbest Ticaret Anlaşması ile mümkün olacaktır.

"Aynı zamanda böyle bir adımın ne kadar büyük sorumluluk içerdiğini, söz konusu adımın her iki tarafın milli çıkarlarına göre atılması gerektiğini biliyoruz. Bugün Türk yatırımları açısından Ukrayna'da perspektifi olan alanları anlattım. Bunun yanısıra hükümetimiz 2023 yılına kadar öncelikli yatırım proje listesini onayladı. Altyapı, havaalanı, ulaşım gibi kapsamlı projeler yer alıyor. Bununla birlikte enerji alanında, savunma sanayi alanında işbirliğimizi ele aldık.

"Sayın Cumhurbaşkanı ile uçak yapımı alanında işbirliğimizi de ele aldık. Söz konusu alan her iki ülke için de önemlidir. Burada ortak işletmelerin oluşturulması, tecrübe ve teknoloji paylaşımıdır. Halklarımız arasındaki karşılıklı desteğin bir başka misalini vurgulamak istiyorum. 17 Ocak'ta Türkiye'nin kıyılarında gemi kazaya uğradı. Gemicilerimiz kurtarıldı. Bu ortak tarihimizin, dostluğumuzun örneğinden sadece bir tanesidir. Konuşmamın sonunda tüm müslümanlar için mübarek olan Ramazan ayının birkaç gün sonra başlaması vesilesiyle sayın Erdoğan'a ve müslümanlara ilelebet sağlık diliyorum, teşekkür ederim."