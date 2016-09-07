Erdoğan: Metin Feyzioğlu Adli Yıl açılışı için arzuluydu, 2'ye 8 oylama sonucuyla katılamamışlar

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Çin'de düzenlenen G20 Zirvesi'nin ardından dönüş yolunda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, Türkiye Barolar Birliği ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılmadığı Adli Yıl açılış töreniyle ilgili olarak "Metin Bey arzulu idi. Bir arkadaş daha vardı, o da istekli idi. 2’ ye 8 oylama sonucu ile katılamamışlar" dedi.

TSK'daki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişiminin ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile beraberindeki heyetle birlikte bir araya gelen Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, "Türkiye bir Yenikapı mitingi mutluluğunu yaşadıktan sonra, artık alternatif adli yıl açılışları olmasın diye düşündük, Sayın Cumhurbaşkanı’mıza sunduk. 16’sının Türkiye’si 14’ü gibi olmaz diye düşündük. Yargıtay’la ortak düzenleyeceğiz, adli yıl açılışını. Sembolik ama çok değerli bir adım olacak. Bu Eylül’de ümit ediyoruz, yeniden beraberiz" demişti. Ancak TBB tarafından daha sonra yapılan açıklamada, adli yıl açılış törenine katılmama kararı aldıkları bildirilmişti. Açıklamada, "Bu kararımız, tamamen yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı konusundaki hassasiyetimizden kaynaklanmaktadır" ifadesi yer almıştı.

Milliyet yazarı Nagehan Alçı'nın "Güvenli bölgede konut yapabiliriz" başlığıyla yayımlanan (7 Eylül 2016) yazısının ilgili bölümü şöyle:

Metin Bey arzulu idi

(Teklif onlardan geldi yani?) Tabii tabii. Normalde bir otelin salonunda yapmayı planlamışlar. 500-600 kişilik bir yer. ‘Bizim Kongre Merkezimiz çok daha rahat, inşallah bu sene orda yaparız, çok daha isabetli olur’ dedim. O şekilde ayrılmıştık. Daha sonra bir haber aldık ki, gelmiyorlar. Oylama yapmışlar. Metin Bey arzulu idi. Bir arkadaş daha vardı, o da istekli idi. 2’ ye 8 oylama sonucu ile katılamamışlar. Tabii arkadan Sayın Kılıçdaroğlu da davete ‘Hayır’ dedi. Fakat yaptığı benzetmeler hiç hoş değildi. ‘Yargının bağımsızlığına ters düşer’ dedi.

Nasıl ters düşüyorsa? Burası partinin genel merkezi değil ki! Biz burayı yaparken bir şeyi düşünerek yaptık. Nedir o? Devletin toplantılarını yapabilecekleri bir yeri yok. Olan da çok çok pahalı. Öyle bir yer olsun ki yabancı misafirler geldiğinde onlar da takdir etsinler. O gün yargı mensupları 1.600 kişi geldiler ve hepsi de çok çok memnun oldular. Sayın Bahçeli de memnun oldu. Biz, ana muhalefetin oraya gelmeyişini anlamakta zorlanıyoruz.