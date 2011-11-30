Erdoğan, Messi'yi geçti



T24 - Time Dergisi'nin "Yılın Kişisi"ni seçmek için devam eden oylamasında Başbakan Erdoğan en popülerler listesinde 1. sıraya çıktı.











Her sene okuyucularının görüşünü alarak “Yılın Kişisi”ni seçerek, haberleri olumlu ya da olumsuz olarak en çok kimin etkilediğini belirleyen Time dergisinin internet sitesinde oylama devam ediyor. Oylamada, en popülerler listesinde, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, son üç gün içinde tırmanışa geçterek ilk sıraya yerleşti.



Lionel Messi’yi geride bıraktı



Erdoğan, 31 adayın yer aldığı en popülerler listesinde uzun bir süre birinciliğini koruyan Barcelona'nın dünyaca ünlü futbolcusu Lionel Messi’yi geride bıraktı. Erdoğan, 61 bin 404 oyla 1’inci sıraya yerleşirken, Lionel Messi 61 bin 270 oyla 2'nci sıraya geriledi.



Bu arada, en az popüler olanlar listesinde ise, Erdoğan, 28 bin 137 oy alan ve ikinci sırada bulunan ekonomik krizden daha çok para kazanan yüzde birlik grubu büyük bir farkla geçerek 77 bin 504 oyla 1. sırada bulunuyor.





