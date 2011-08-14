Erdoğan: Mesafe koymayan bedelini ödecek

T24- AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, '''Şu mübarek ramazan ayında maalesef yavrularımız şehit ediliyor ve yavrularımızı şehit eden bu bölücü terör örgütüne karşı, bizler şu anda bu mübarek ay vesilesiyle sabırla devam ediyoruz. Ama unutmayın bizim medeniyetimizin geçmişinde, o cehalet döneminde bile kimse kimseye kurşun atmaz, kan dökmezdi. İşte bu bölücü terör örgütü ve onların siyasi uzantıları bakınız neler yapıyorlar. Daha dün 3 tane yavrumuzu şehit ettiler. Bakınız, unutmayın artık yine açık söylüyorum, bıçak kemiğe dayanmıştır diyorum ve bu ülkede bölücü terör örgütüyle arasına mesafe koymayanlar da bu suça iştirak ediyorlar, bunu da buradan açıklamak istiyorum ve onlar da bunun bedelini ödemeye mahkum olacaklardır'' dedi.



Başbakan Erdoğan, partisinin onuncu kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Ankara İl Başkanlığınca Sincan'daki Harikalar Diyarı'nda düzenlenen iftarın ardından yaptığı konuşmada, şunları kaydetti:



''Ne aldatan olacağız, ne aldanan olacağız. Toplumun hakkı ve vicdanı olmaya devam edeceğiz. Demokrasinin hak ve adaletin özgürlüklerin çıtasını daha çok yükselteceğiz. Kimsenin hukukunu çiğnememeye azami özen göstereceğiz, kimseyi bizim gibi düşünmeye, bizim gibi inanmaya zorlamayacağız. Her vatandaşımızın hukukunu en az kendi hukukumuz kadar koruyacağız, savunacağız.



Yeni bir anayasa ile milletimizin, ülkemizin yolunu açmak durumundayız. Bunun için en geniş mutabakatı oluşturmaya öncelik edeceğiz ama sizlerden bir şey rica ediyorum, nereden nereye geldiğimizi unutmayalım ki geleceğe emniyet içinde gidelim.



Kardeşlerim şu mübarek ramazan ayında maalesef yavrularımız şehit ediliyor ve yavrularımızı şehit eden bu bölücü terör örgütüne karşı, bizler şu anda bu mübarek ay vesilesiyle sabırla devam ediyoruz. Ama unutmayın bizim medeniyetimizin geçmişinde, o cehalet döneminde bile kimse kimseye kurşun atmaz, kan dökmezdi. İşte bu bölücü terör örgütü ve onların siyasi uzantıları bakınız neler yapıyorlar.



Daha dün 3 tane yavrumuzu şehit ettiler. Bakınız, unutmayın artık yine açık söylüyorum, bıçak kemiğe dayanmıştır diyorum ve bu ülkede bölücü terör örgütüyle arasına mesafe koymayanlar da bu suça iştirak ediyorlar, bunu da buradan açıklamak istiyorum ve onlar da bunun bedelini ödemeye mahkum olacaklardır.



Zira bu ülkede barışa gölge düşürenler, kan dökerek özgürlükten bahsedenler kaymakamımızı, askerlerimizi, sağlık memurumuzu kaçıranlar, bunları kaçırmak suretiyle eğer bu ülkede bizlerin teslim olacağını, eyvallah edeceğimizi zannediyorlarsa bunu bizden beklemesinler. Ama açık söylüyorum, bıçak kemiğe dayanmıştır. Ne derlerse desinler, neyi söylerlerse söylesinler, bunun faturası ağır olacaktır.''



Başbakan Erdoğan, ''Ramazana hürmeten, biz şu anda sabrediyoruz ama Ramazanın bitiminden sonra bilesiniz ki bu ülkede barışın miladı, bu barış ayıyla beraber, bu dayanışma ayıyla birlikte çok daha farklı olacak'' diye konuştu.