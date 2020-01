Erdoğan Mersin'de nükleeri savundu: Uçak yolculuğu santralden tehlikeli

Mersin'de konuşan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Akkuyu Nükleer Santrali'nin zemin etüdü ve lisanslama çalışmasının başladığını belirterek, "Nükleer santral tehdit içermiyor. Bir yıl boyunca 24 saat nükleer santralin kapısında otursanız, bir uçak yolculuğunda aldığınız kadar radyasyon almıyorsunuz" dedi.

Başbakan Erdoğan, Mersin Tevfik Sırrı Gür Stadyumu'nda düzenlenen AK Parti Mersin 4. Olağan Kongresi'nde konuştu. Korku ve istismar siyasetini deşifre edeceklerini ileri sürerek etnik milliyetçilik yapmayacaklarını söyleyen Erdoğan, "Biz tüm vatandaşlarımızı Türküyle, Kürdüyle, Lazıyla, Çerkeziyle, Romanıyla, Yörüğüyle, Boşnağıyla, Arnavutuyla, Gürcüsüyle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı çatısı altında toplayacak ve yaratılanı yaradandan ötürü seveceğiz" dedi.

'BDP'liler, MHP'yi desteklemek için konuştular'

Konuşmasında MHP ve BDP'ye yüklenen Erdoğan, bu iki partinin birbirini beslediğini ve "korku salarak tabanlarını istismar ettiklerini" söyledi. Erdoğan, BDP'yi ilişkin bir iddiayı da dile getirerek, şunları söyledi:

"12 Haziran öncesinde Elazığ'da AKP'nin birinci olmasından korkan BDP'liler, MHP'yi destekleme konusunu aralarında görüştüler. MHP ve BDP cenaze istismarlığı yapıyorlar, yani gözyaşı üzerinden oy devşirmenin mücadelesini veriyorlar. Biz, AK Parti olarak bu ayrımcı siyasete, bu ırkçı istismar siyasetine Türkiye genelinde 'dur' diyoruz."

Osmanlı ve Selçuklu'da ırkçılık bulunmadığını, kendilerinin bu miras üzerinde yürüdüğünü dile getiren Erdoğan, "Bu topraklarda etnik ayrımcılık yeşermedi, insanın insanı hor gördüğü, tahakküm kurduğu, zulmettiği irade, siyaset zemin bulamadı" iddiasında bulundu.

Makam kavgası olmayacak

Partilerinin hiçbir zaman makam hırsına prim vermediğini ifade eden Erdoğan, "Bu hareket, makam hırsına, makam için kavgaya, makam için rekabete asla ve asla prim vermedi. Makam hırsı olanlar, makamı yüceltenler, makamlara hizmet aracı olarak değil rant aracı olarak bakanlar süreç içinde aramızdan elendiler, bu hareketten uzağa düştüler. Şunu herkes bilsin ki bu hareketin ne içinde ne de dışında asla ve asla makam kavgası olmayacak. Makam için kendisine yer edinme gayreti içine girenler de fırsat bulamayacaktır. Partimizin her bir mensubu bu şuur içindedir. Bizim o kadim geleneğimizden gelen her bir kardeşimiz inanıyorum ki bu şuur içindedir. Eğer bu şuurun dışına çıkanlar veya düşenler varsa kusura bakmasınlar onlar da gereğini bulurlar. Bu hareketin, bu davanın köklerini anlamayanlar her zaman olduğu gibi bundan sonra da hayal kırıklığı yaşamaya devam ederler" şeklinde konuştu.

'Nükleer santralin radyasyon tehlikesi uçak yolculuğundan az'

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Mersin Akkuyu Nükleer Santrali'nin zemin etüt çalışmaları ve lisanslama başvuru sürecini başlattıklarını belirterek, "Tedbirleri iyi aldığınızda, güvenliği hassasiyetle sağladığınızda nükleer santral tehdit içermiyor. Bir yıl boyunca 24 saat nükleer santralin kapısında otursanız, bir uçak yolculuğunda aldığınız kadar radyasyon almıyorsunuz. Bu bilimsel bir tespit. Türkiye'nin büyümesini, Türkiye'nin gelişmesini, Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılıktan kurtulmasını istemeyen çevreler, son derece art niyetli şekilde kampanyalar yürütüyor" dedi.