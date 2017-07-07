Erdoğan, Merkel'e neler sordu?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün akşam Hamburg’ta, Almanya Başbakanı Angela Merkel’le görüştü.İkili, 1 saat süren görüşme öncesi basının karşısına çıkarak el sıkıştı.

Uçakta giderken 'sözünü sakınmayacağını' vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Merkel'e şunları da soracağını söyledi:

''Almanya'nın FETÖ ve PKK'ya yönelik tavrı ile Alman Başbakanlığı'nın önüne park edilen otomobilin üzerindeki pankartta, kendisine ve Putin'le Suudi Kralı'na suikast çağrısı yapılması...''

Erdoğan görüşmede Almanya'da Türk vatandaşlarıyla miting yapmasının engellenmesini de gündeme getirdi.

Görüşmede, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da hazır bulundu.