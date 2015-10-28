Erdoğan: Almanya'da Merkel’e hakarete 2.5 yıl hapis var, ülkemizde olay tam aksi...

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Almanya’da Başbakan Angela Merkel’e sosyal medya üzerinden hakaret edenlerin 2.5 yıl mahkûmiyet aldığını söyledi. Erdoğan, “Ülkemizde olay tam tersine, buralarda ise istedikleri gibi hakaret edebilecekler” dedi.

Hürriyet'ten Oya Armutçu'nun haberine göre, kamuoyunda 4.5G olarak bilinen IMT Advanced yetkilendirme töreninde konuşan Erdoğan, özetle şunları söyledi:

"Merkel'e hakaret edenler 2,5 yıl hapis cezası alıyor"

“Türkiye ciddi sıkıntılarla karşı karşıya. Benim inancım, bu geçici bir süreç. Ama aynı zamanda Türkiye büyük projelerin hayata geçirilmeye devam ettiği, önemli hizmetlerin başarıyla yürütüldüğü, demokrasi ve ekonomisi güçlü bir ülkedir. Gündemi işgal eden sorunlar tüm bölgenin, Avrupa’nın, dünyanın sıkıntılarıdır. Bulunduğumuz coğrafya ve tarihi sorumluluk itibariyle yaşanan hadiseler elbette bizi herkesten fazla ilgilendiriyor. Paralel devlet yapılanması ihanetiyle ve son dönemde terör örgütleriyle uğraşırken hedeflerimizi, projelerimizi bir kenara bırakmıyoruz. Almanya’da sosyal medya üzerinden yürütülen Merkel’e yönelik hakaret ve bunun neticesinde 2.5 yıl mahkûmiyet oldu, yargı seri şekilde neticelendirdi. Ülkemizde olay tam aksi, tam tersine. Buralarda ise istedikleri gibi hakaret edebilecekler. Gerek siyasetin içerisinde bulunanlar gerekse meslektaşları tarafından takdir edilecekler.”

1 yılda 44 tutuklama

Bu arada son bir yılda TCK’nın 299. maddesindeki “Cumhurbaşkanına hakaret” suçundan 44 kişinin tutuklandığı belirlendi. Hürriyet’in Adalet Bakanlığı’ndan aldığı bilgiye göre, Erdoğan’ın seçildiği Ağustos 2014’ten bu yana 1300 dosyada kovuşturma izni istendi. Bakanlık 862’sine kovuşturma izni verirken, 30’una vermedi. 408 dosyayla ilgili süreç devam ediyor. Bakanlık kaynakları, bu süreçte tutuklananların toplam sayısının 44 olduğunu, bazılarının salıverildiğini söyledi.

Cumhurbaşkanına hakaret suçu TCK’nın 299. maddesinde düzenleniyor ve 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor. Suçun alenen işlenmesi hâlinde, verilecek cezaaltıda biri oranında artırılıyor. Resen veya şikâyet üzerine soruşturma yapılıyor. Ancak, bu suçtan dava açılması yani kovuşturma yapılması Adalet Bakanı’nın iznine bağlı. Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından şikâyet üzerine yüzlerce işlem yapıldı. Konya’da Cumhurbaşkanı’na hakaret ettiği iddiasıyla 16 yaşındaki liseli M.E.A’nın tutuklanmasıyla bu suç gündeme taşındı.