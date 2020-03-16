Erdoğan, Merkel, Johnson ve Macron'un İdlib zirvesi yarın 18.00'de gerçekleşecek

Türkiye, Almanya, Fransa ve Britanya'nın bir araya gelerek Suriye'nin kuzeydoğusu İdlib'deki gelişmeleri görüşeceği zirve yarın 18.00'de telekonferans üzerinden yapılacak.
İdlib'de kalıcı ateşkesi görüşmek için Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Britanya Başbakanı Boris Johnson'ın gerçekleştireceği 4'lü zirve yeni tip Koronavirüs salgını nedeniyle telekonferansla yapılacak.
Normal şartlarda İstanbul'da yapılması planlanan zirvenin yarın 18.00'den itibaren telekonferans yöntemiyle yapılacağı duyuruldu.