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Deutsche Welle

Erdoğan, Merkel ile görüşecek

Erdoğan, G20 Zirvesi'nde Obama ve Putin ile de görüşecek

31 Ağustos 2016 19:17

Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Çin düzenlenecek G20 Zirvesi'ndeki gündemi yoğun olacak. Barack Obama ve Vladimir Putin ile görüşmesi beklenen Erdoğan'ın Angela Merkel, Françis Hollande ve Matteo Renzi ile de dörtlü bir görüşme yapacağı açıklandı.

Türkiye Cumurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın pazar günü Çin'de başlayacak G20 Zirvesi'nde Almanya Başbakanı Angela Merkel ile de görüşeceğini açıkladı. Kalın çarşamba günü yaptığı açıklamada Erdoğan'ın Merkel, Hollanda Cumhurbaşkanı François Hollande ve İtalya Başbakanı Matteo Renzi ile dörtlü bir görüşme yapmasının planlandığını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Barack Obama ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile de ikili görüşmeler yapacağı açıklanmıştı. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Yardımcısı Ben Rhodes, Başkan Barack Obama ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Pazar günü Çin'deki G20 Zirvesi'nde bir araya geleceklerini açıklamıştı.

Yine ABD Savunma Bakanı Ashton Carter da gelecek hafta Avrupa'da Türk yetkililerle temaslarda bulunacağını kaydetmişti. Erdoğan ile Obama'nın G20 Zirvesi açılışından önce bir araya gelmesi ve ağırlıklı olarak Suriye'deki operayonun görüşülmesi bekleniyor.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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