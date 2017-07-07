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Erdoğan-Merkel görüşmesi sona erdi

Görüşme yaklaşık bir saat sürdü

07 Temmuz 2017 01:42

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan ile Almanya Başbakanı Angela Merkel ikili bir görüşme gerçekleştirdi.

Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak için geldiği Hamburg'da, ilk olarak Merkel ile bir araya geldi.

Kempinski Atlantik Otel'de gerçekleşen basına kapalı görüşme TSİ 21.36'da başladı. Görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.

3 lidere üst düzey güvenlik önlemi

Erdoğan'ın çıkışı ve oteline gidişi sırasında üst düzeyde güvenlik önlemi alındığı görüldü. Havadan ve nehirden de güvenlik önlemleri alındı. Polis helikopterleri ve nehir botları da, yerdeki polislerin çalışmalarına destek verdi. Açıklama yapan güvenlik görevlileri, Hamburg'da Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump için en üst düzey önlem alındığını belirtti. Erdoğan, çevresinde çok geniş güvenlik önlemleri alınan otelinde istirahata çekildi.

Merkel - Trump görüşmesi

G20 Zirvesi'ne ev sahipliği yapan Almanya‘nın Başbakanı Angela Merkel, ABD Başkanı Donald Trump'la ikili görüşmede biraraya geldi. Alman hükümet sözcüsü Steffen Seibert konuyla ilgili yaptığı açıklamada, yaklaşık bir saat süren görüşmede G20 gündemindeki bazı konuların ele alındığını belirtti.

Sözcü, "Görüşmede ayrıca Kuzey Kore, Ortadoğu'daki durum ve Doğu Ukrayna'daki çatışmalar gibi önemli dış politik konular da ele alındı" dedi.

Merkel-Trump görüşmesine Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Trump'ın danışmanı ve kızı Ivanka Trump ile eşi Jared Kushner katıldı.

Almanya Başbakanı Angela Merkel ABD Başkanı Donald Trump'la görüşmesi öncesinde yaptığı açıklamada, iklimin korunması konusunda G20 görüşmelerini "hiç de kolay olmayacak" şeklinde nitelendirerek, ABD'nin iklimin korunmasını öngören Paris Anlaşması'ndan çekilme kararına atıfta bulundu.

Merkel ev sahibi olarak bütün taraflarla uzlaşma arayışı içinde olacağını belirtti. İki gün sürecek G20 Zirvesi'ne 20 ülkenin devlet ve hükümet başkanı katılıyor.

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