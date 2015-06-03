Cumhurbaşkanı'ndan HDP'ye: Darbeci Doğan medyası, eşcinseller ve Ermeni lobisi, Ali'siz Alevilerin baş tacı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Dün Menderes'i iftiralarla mahkeme önüne çıkarmışlardı. Bugün benzer bir oyunu 'altın klozet kapağı' gibi bahanelerle bizim için yapmaya çalışıyorlar hemen cevabını verdik" dedi.

HDP'ye yüklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Savımızı şehit eden teröristler bunları destekliyor. Paralel örgüt, darbeci Doğan medyası, eşcinseller, Ermeni lobisi, Ali'siz Aleviler hepsi bunları destekliyor" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Bingöl mitinginde halka hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

982 anayasa referandumunda en yüksek hayır oyu veren Bingöl tarih yazmıştır. 2010 referandumunda da en yüksek evet oyunu vererek bir kez daha tarih yazmıştı.

‘Herkes hıçkıra hıçkıra ağlıyordu’

Bu millletin hafızası millete karşı hiçbir zulmü unutmaz. Sultanahmet Camii'nde Allah u Ekber, Allah u Ekber derken herkes hıçkıra hıçkıra ağlıyordu. Ezan-ı Muhammedi'yle yeniden kavuşmak milletimizi bu kadar mesut etmişti.Bu ülkede 1932'den sonra dünyaya gelenler minarelerden sadece 'Tanrı uludur' sözünü duydular. Rahmetli Menderes'ten sonra ezan aslıyla okundu.

‘Menderes'i iftiralarla mahkeme önüne çıkarmışlardı’

Dün Menderes'i iftiralarla mahkeme önüne çıkarmışlardı. Bugün benzer bir oyunu 'Altın klozet kapağı' gibi bahanelerle bizim için yapmaya çalışıyorlar hemen cevabını verdik.

‘Pensilvanya'daki başörtüsü için demişti ki...’

28 Şubat'ta başörtüsü sorunu yaşandığında Pensilvanya'daki başörtüsü için furuattır dedi. Bunların birbirinden farkı yok. Bizim tek Kabe'miz var, o da Mekke'de. Bunu benim Kürt kardeşim de, Zaza kardeşim de bilir. Pazar günü bir ders vermeye hazır mıyız?

Bunlar varlıklarını, darbecilere borçlu. Terör örgütünün partisinin başındaki zat ne dedi: Dökülün sokağa. 50 kişi öldü mü? Bunlar Kürt'ü Kürt'e öldürdü.

Çıkmış sözde 200 aydın bunlar karanlık. Bu partiye destek veriyor. Diyanet Kürtçe Kur'an-ı Kerim meali bastırdı. Diyor ki 1 tane bastırdı. Yalanı ortaya çıktı.

Bunlar nasıl ben Müslümanım diyor? İmam - Hatipleri, Diyanet'i, Din dersinin kaldıracağım diyor.

Savımızı şehit eden teröristler bunları destekliyor. Paralel örgüt, darbeci Doğan medyası, eşcinseller, ermeni lobisi hepsi bunları destekliyor.

Diyarabakır'da çocukları dağa kaçırılan anneleri arazözle su sıkarak kaçırdılar. Hani siz kadına saygılıydınız?

Ayrıntılar geliyor...