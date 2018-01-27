Erdoğan: Mehmedim Afrin'e yürüyor, İdlib'e yürüyeceğiz inşallah (2)

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ERDOĞAN'A KARADENİZ YEMEKLERİ İKRAM EDİLDİ Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ak Parti Kocaeli Gençlik Kolları Kongresi'nin ardından Kocaeli'nin Başiskele ilçesi Yuvacık Mahallesi'nde oturan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu'nu ev

27 Ocak 2018 20:46

ERDOĞAN\'A KARADENİZ YEMEKLERİ İKRAM EDİLDİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ak Parti Kocaeli Gençlik Kolları Kongresi\'nin ardından Kocaeli\'nin Başiskele ilçesi Yuvacık Mahallesi\'nde oturan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu\'nu evinde ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başkan İbrahim Karaosmanoğu ve eşi Behiye Karaosmanoğlu tarafından ağırlandı. Behiye Karaosmanoğlu\'nun, Cumhurbaşkanı Erdoğan\'a yöresel Karadeniz yemeği olan karalahana, mısır unu ekmeği ve yoğurt ikram ettiği belirtildi.

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