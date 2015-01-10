Erdoğan: Medya çalışanlarımızın geçmişten ders çıkararak vesayetçi anlayışa itibar etmeyeceğine inanıyorum

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Çalışan Gazeteciler Günü nedeni ile yayınladığı mesajda, "Medya çalışanlarımızın, geçmişten çıkardıkları dersler ışığında, millet iradesini hiçe sayan vesayetçi anlayışlara artık itibar etmeyeceklerine inanıyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Çalışan Gazeteciler Günü nedeni ile bir mesaj yayımladı.

Doğan Haber Ajansı’nda yer alan habere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajında yakın tarihte medya çalışanlarının baskılara maruz kaldığını belirterek, "Halkın tarafsız, eksiksiz ve doğru haber akışıyla bilgilendirilmesi, demokratik ve şeffaf toplum olmanın öncelikli şartlarından biridir. Günümüzde iletişim teknolojilerindeki hızlı gelişme, yazılı ve görsel basının yanı sıra yeni medyanın da faaliyet ve etki alanını genişletmiş, kamuoyunun bilgilenme imkanlarının artmasını beraberinde getirmiştir. Medya çalışanlarımızın, kamuoyunu doğru ve eksiksiz bilgilendirme konusundaki yükümlülüklerini en iyi biçimde yerine getirmek için gösterdikleri çabalar hiç kuşkusuz takdire şayandır. Yakın tarihimizde demokrasimizin kesintiye uğradığı, vesayetin somut bir şekilde kendini hissettirdiği dönemlerde ciddi baskılara ve mağduriyetlere maruz kalmış olan medya çalışanlarımızın, geçmişten çıkardıkları dersler ışığında, millet iradesini hiçe sayan vesayetçi anlayışlara artık itibar etmeyeceklerine inanıyorum. O zorlu dönemlerin geride kalmasının akabinde, özellikle son yıllarda gazetecilerimizin çalışma koşullarının iyileştirilmesi yönünde atılan adımlar ulusal ve yerel medyamızın gelişimi açısından da önemli bir rol oynamıştır. Demokratik kültürün ayrılmaz bir parçası olan medyamızın, halkımızı doğru bilgilendirmenin yanı sıra, birlik ve beraberliğimizin korunması, meselelerimizin suhuletle çözülmesine katkı sağlaması noktasında yapıcı bir rol üstlenmesi elbette mümkündür. Bu açıdan medya çalışanlarımızın, mesleklerini icra ederken toplumumuzun hassasiyetlerini göz önünde bulundurmaya özen göstermeleri, karanlık odakların algı operasyonlarına alet olmamaları da büyük önem arz etmektedir. Bu düşüncelerle, medya mensuplarımızın Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyor, kendilerine başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.