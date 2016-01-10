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Dünya
Deutsche Welle

Erdoğan: Medya bağımsız olmalıdır

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çalışan Gazeteciler Günü vesilesiyle yayınladığı mesajda, medyanın bağımsız olması gerektiğini vurguladı. Gazeticiler ise İstanbul'da, 'Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlamıyoruz' eylemi yaptı.

10 Ocak 2016 17:40


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yayınladığı mesajda, medyada çalışanların 'Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı. Erdoğan, büyük, köklü ve güçlü ülkelerin çok sesli, renkli, etkin ve modern teknoloji ile donatılmış basın-yayın organlarına sahip olduğunu belirterek, farklı seslerin, özgün düşüncelerin kendini ifade imkanı bulduğu medyanın, sağlıklı bir kamuoyu için çok önemli olduğunu vurguladı. Medyanın bağımsız olması gerektiğini söyleyen Erdoğan, basında çalışanların, gazetecilerin, habercilerin ne derece özgür olurlarsa, ülkenin demokrasisinin de o denli güçlü olduğuna işaret etti.

Erdoğan mesajında sosyal medyaya da değinerek, "Sosyal medya hızlı haber alma, kamuoyu oluşturma açısından olduğu kadar ’kara propaganda’ bakımından da istenmeyen yayınların platformu haline geldi. Doğru haber vermek kadar bu kara propaganda malzemelerini ayıklamak da habercilerimizin yükümlülükleri arasına girdi dedi.

Gazetecilerden eylem

Türkiye Gazeteciler Sendikası ve Türkiye Basın Yayın ve Matbaa Çalışanları Sendikası üyesi gazeteciler, İstanbul Taksim'de 'Gazeteciler Gününü Kutlamıyoruz" diyerek eylem yaptı. 'Özgür basın susturulamaz', 'Zindanlar boşalsın, gazetecilere özgürlük' yazılı pankartlar taşıyan gazetecilere CHP Genel Başkan Yardımcısı Enis Berberoğlu ile milletvekili Barış Yarkadaş destek verdi. Eyleme Silivri Cezaevi'nde tutuklu olan Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'ın eşi Dilek Dündar da katıldı.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Genel Saymanı Gülseren Ergezer Güven'in okuduğu basın açıklamasında, "İşsizlik bu işin fıtratında var, bunu hepimiz çok iyi biliriz. Hiçbir zaman bayram kutlayacak kadar iyi hissetmedik kendimizi. Ya arkadaşlarımız öldürüldü ya dört duvar ardına hapsedildi, dövüldü, yargılandı. Ya da dayatılan kölelik şartları nedeniyle dermanımız olmadı bayram kutlamaya" denildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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