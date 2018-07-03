Erdoğan, Meclis'teki yemin töreninin ardından nereye gidecek?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 24 Haziran seçimlerinde tekrar Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından ilk ziyaretlerini Meclis'teki yemin töreninin ardından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve Azerbaycan'a yapacak. Erdoğan, bu ziyaretlerinden hemen sonra NATO toplantısına katılmak üzere Brüksel'e gidecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı ilk yurt dışı ziyaretleri netleşti. Dün 11-12 Temmuz'da Brüksel'de olacağı açıklanan Erdoğan'ın bugün 10 Temmuz'da KKTC ve Azerbaycan'a gideceği duyuruldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun programı iki gün içinde üç ülke ziyareti şeklinde gerçekleşecek.