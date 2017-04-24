"Erdoğan, Meclis'te sadece Bahçeli'yi alkışladı"

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlenen özel oturumda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın siyasi parti liderleri arasında yalnızca MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi alkışladığını aktardı. Selvi, "Erdoğan, Bahçeli’ye, 'Sen yoluna ben yoluma' demedi. Belli ki MHP ile yakınlaşmayı önümüzdeki dönemde de sürdürmekte kararlı" görüşünü dile getirdi.

Abdulkadir Selvi'nin "Cumhurbaşkanı kimi alkışladı, Başbakan dedesiyle ilgili ne anlattı?" başlığıyla yayımlanan (24 Nisan 2017) yazısı şöyle:

Meclis’e girdiğimde ilk olarak Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile karşılaştık.

CHP’nin, referandum sonuçlarıyla ilgili olarak Danıştay’a yaptığı başvuruyu konuştuk.

“CHP’nin başvurusundan bir şey çıkmaz. Çünkü Danıştay’ın daha önceki kararları var” dedi.

Adalet Bakanı’yla aynı zamanda işin siyasi boyutunu da konuştuk.

Bekir Bozdağ, “CHP, yüzde 49’u muhafaza edemeyecek. Yüzde 49’la sağlanan uzlaşmayı geliştirip 50 yapmanın yollarını aramak yerine, yüzde 49’u dağıtıyor. CHP’nin, sokağın peşine takılması karşısında o yüzde 49’un içinde olan AK Partili, MHP’li seçmen bir daha CHP ile yan yana gelir mi?” dedi.

Milletvekilleri sıraya girdi

Adalet Bakanı ile konuşurken Cumhurbaşkanı Erdoğan Meclis’e giriş yaptı. Milletvekilleri Erdoğan’ı karşılamak üzere sıraya girmişti. Erdoğan, şeref kapısı ile loca arasındaki yeri 26 dakikada geçebildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis’i milletvekilleri de Erdoğan’ı özlemiş. Böyle olunca AK Parti Genel Başkanı olup gruba hitap etmesi çok uzun sürmez. 23 Nisan’ın çocuk cumhurbaşkanına, “AK Parti’ye genel başkan olacak mısınız?” diye soruldu. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan cevap verdi, “Niye olmasın? Madem ki veriyor bu hakkı, bu yetkiyi, niye olmasın” dedi.

Kalabalığa girmemek için şeref locasının olduğu bölüme geçtim. Cumhurbaşkanı’nı beklerken Genelkurmay Başkanı Org. Hulusi Akar ve kuvvet komutanları geldi. Önce Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanları ile tokalaştık, ardından Cumhurbaşkanı Erdoğanile görüştük.

23 Nisan olmasına rağmen dışarıda kar yağıyordu. Ankara’da karlı ve soğuk bir hava Meclis’te ise sıcak bir tartışma vardı. İlk konuşmayı Başbakan yaptı. Binali Yıldırım, milli iradeyi esas alan bir konuşma yaptı.

Söz düellosu

Meclis’teki tartışmanın fitilini ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ateşledi. Kemal Bey, tek adamlıktan girdi, Meclis’in feshedilmesinden çıktı. Böyle olunca Kılıçdaroğlu ile Başbakan arasında söz düellosu yaşandı. Dün Meclis’te 23 Nisan özel oturumu değil, 16 Nisan hesaplaşması yapıldı. Aynı zamanda da önümüzdeki dönemde nasıl bir Meclis olacağının ipuçlarını verdi.

Cumhurbaşkanı ve komutanlar konuşmaları dikkatli bir şekilde izlediler. Bu arada HDP’liler kürsüye çıkınca Cumhurbaşkanı ve komutanlar, terk edecek mi diye dikkat ettik. Sonuna kadar beklediler. Demokrasi açısından bu tür görüntülere ihtiyacımız var. Son konuşmacı Bahçeli’ydi. Cumhurbaşkanı, diğer liderler kürsüye gelirken alkışlamamıştı ama Bahçeli’yi alkışladı. MHP Lideri de konuşmasına başlamadan Cumhurbaşkanı’nı başıyla selamladı. Referandum bitti, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli’ye, “Sen yoluna ben yoluma” demedi. Belli ki MHP ile yakınlaşmayı önümüzdeki dönemde de sürdürmekte kararlı.

23 Nisan özel oturumu bitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a tartışmalara ilişkin görüşünü sorduk. “Ben bu tartışmalara girmeyeyim” dedi. Ardından ekledi: “Tartışma üzerine değil, barış üzerine inşa edin...”

Tartışmalardan sonra Başbakan’ın liderlerin elini sıkması, güzel bir tabloydu.

Başbakan'la sohbet

Meclis resepsiyonunda Milliyet Ankara Temsilcisi Serpil Çevikcan’la birlikte Başbakan Binali Yıldırım’la konuştuk. AK Parti Adana Milletvekili Necdet Ünüvar’ın da katılımıyla aramızda ilginç bir diyalog yaşandı.

-Referandumdan sonra dinlendiniz mi?

-Dinlenme olur mu?

-Efendim İnşirah Suresi’nde, ‘Yorulduğunuzda başka bir iş yapın’ der.

-Size bir şey anlatayım. Ben küçükken dedemin yanında çalışırdım. Dedem su arkları açardı. Kazmayla kazardık, ben yorulunca dedem, ‘Sen yoruldun kazmayı bırak küreği al’ derdi.

-Dedeniz sizi iyi dinlendiriyormuş.

Referandumdan çıktık, hükümet bu kez uyum yasaları çıkarmak için çalışacak. Yani kazmayı bırakıp küreği alacak. Başbakan, “Muhalefetle uzlaşmayı tercih ederiz .Uzlaşamadığımız bir durum olursa yolumuza devam ederiz” dedi.

Yeni bir sayfa açmak ve sayfanın başına da “Türkiye huzur istiyor”diye yazmak gerekiyor ama Meclis’teki sert tartışmaları görünce, bu pek mümkün gözükmüyor.

Gergin bir dönem bizi bekliyor.