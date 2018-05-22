"Erdoğan, 'Meclis o kadar önemli değil' diye düşünenlere mesaj verdi"

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, AKP'nin milletvekili aday listesinin değerlendirdiği yazısında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Cumhurbaşkanlığı önemli, Meclis önemli değil" diyenlere listeyle yanıt verdiğini söyledi. Selvi, "Erdoğan, beşi hariç bakanların tümünü sahaya sürdü. Bu da seçimleri ne kadar ciddiye aldığını gösteriyor" dedi.

Selvi "Listelerdeki strateji ve sürprizler" başlığıyla yayımlanan yazısında "AK Parti listelerinde sürpriz bekliyordum ama itiraf edeyim bu kadarını ben de beklemiyordum" ifadesini kullanarak şunları yazdı:

"AK Parti’de 316 milletvekilinden 167’si listelerde kendine yer buldu. Böylece yüzde 48’i değişti. Asıl sürpriz bakanlarda yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, beşi hariç bakanların tümünü sahaya sürdü. Bu da seçimleri ne kadar ciddiye aldığını gösteriyor. Bir oy bir oydur ilkesiyle hareket etmiş. Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı seçimi önemli, Meclis o kadar önemli değil diye düşünenlere de böylece mesaj vermiş oldu. Ekonomi ekibinde ise tercihini kabinede kalmaları yönünde kullanmış. Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Maliye Bakanı Naci Ağbal, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ile Sanayi Bakanı Faruk Özlüiçin milletvekilliği değil, bakanlık tercih edilmiş. Ekonominin dalgalı seyir izlediği bir sırada yerinde bir tercih olmuş. AB Bakanı Ömer Çelik de yine milletvekili listelerinde yer almayan bir isim oldu. Bu da Erdoğan’ın siyasi değil teknik ağırlıklı ve dar bir kabine kuracağı anlamını taşıyor. Bu seçimlerde Meclis önemli değil şeklinde düşünenlerin aksine Erdoğan, Meclis’e ağırlık veren bir liste hazırladı. Ve çok önemli bir nokta, listelerde en büyük ağırlık İstanbul’a verilmiş. Erdoğan adeta ağır topları İstanbul’a yığmış. Enerji Bakanı Berat Albayrak ile Aile Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya zaten İstanbul milletvekiliydi. Ama onların yanı sıra İstanbul siyasetinde karşılıkları olan Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da İstanbul’a alınmış. Erdoğan genel başkan yardımcıları ve grup başkanvekillerinden de İstanbul’a özel bir yığınak yapmış. Kürtlerin yoğun olduğu İstanbul üçüncü bölgede görev yapan Mehdi Eker’i ise Diyarbakır’a çekmekle, bölge açısından güçlü bir mesaj verilmiş. Peki İstanbul’daki Kürt oyları ne olacak?

Adana’da ilginç bir durum var. AB Bakanı Ömer Çelik, milletvekili listelerinde yer almazken Ankara’lıların beğendiği bir isim olan Çalışma Bakanı Jülide Sarıeroğlu, bu kez Adana’dan aday gösterilmiş."