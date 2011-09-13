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Dünya

Erdoğan Meçhul Asker Anıtı'nı ziyaret etti KAHİRE (A.A)

13 Eylül 2011 14:48

-Erdoğan Meçhul Asker Anıtı'nı ziyaret etti KAHİRE (A.A) - 13.09.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Mısır'daki temaslarının ikinci gününde, Kahire'deki Meçhul Asker Anıtı'nı ziyaret etti. Başbakan Erdoğan ve beraberindeki heyet, anıta gelişinde askeri törenle karşılandı. Tören mangasını denetleyen Erdoğan, Mısır'ın ikinci cumhurbaşkanı Enver Sedat'ın mezarının da bulunduğu Meçhul Asker Anıtı'nda saygı duruşunda bulundu. Kahire'deki Türk şehitliğini de ziyaret eden Erdoğan ve beraberindeki heyet, daha sonra El Ezher Şeyhi Ahmet Tayyip ve Mısır Müftüsü Ali Cuma ile El Ezher şeyhinin makamında bir araya gelecek. Başbakan Erdoğan'ın bugünkü programında, Mısır Yüksek Askeri Konseyi Başkanı Mareşal Hüseyin Tantavi ile yapacağı görüşme de bulunuyor. Erdoğan ile Tantavi'nin, iki ülke arasındaki ilişkileri ve işbirliği konularını ele alması bekleniyor. Görüşmenin ardından Arap Birliği Dışişleri Bakanları toplantısına katılacak olan Erdoğan, daha sonra opera salonunda Mısırlı gençlere yönelik konuşma yapacak. Erdoğan'ın konuşması "Arap Baharı"nın yaşandığı Mısır'da ilgiyle bekleniyor.

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