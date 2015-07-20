'Erdoğan, Mavi Marmara saldırısının ardından İsrail'le gizli görüşme istedi'

ABD'nin eski Belçika büyükelçisi Howard Gutman, Amerikan Washington Post gazetesi için kaleme aldığı makalede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mavi Marmara krizinin ardından İsrail ve Türkiye arasında gizli görüşme yürütülmesini istediğini öne sürdü.

ABD’nin Belçika eski büyükelçisi Howard Gutman “Büyükelçinin hikayesi: Başarı ve skandalla ilgili öğrendiğim dersler” başlıklı makalesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ’la ilgili bir iddiaya da yer verdi.

Dönemin başbakanı olan Erdoğan’ın krizin ardından İsrail’le gizli görüşme istediğini öne süren Gutman’ın makalesinde şu ifadeler yer aldı:

“Aylar süren kargaşanın ardından, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan , Mavi Marmara ihtilafını (İsrail askerleri Türk gemisine baskın düzenlemiş ve olay sivillerin ölümüyle sonuçlanmıştı) çözmek amacıyla Türkiye ve İsrail arasında gizli yürütülecek arabuluculuk sürecini başlatmamı rica etmek için üst düzey bir bakanı bana gönderdi.”