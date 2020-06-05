Erdoğan, "maske, mesafe, temizlik" uyarısında bulundu: Aksi takdirde bu tür sınırlamalar yeniden gündeme gelecek

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Çevre Günü'nde 10 yeni millet bahçesinin açılış töreninde konuştu. Kurum'un "Riva Deresi'ni kimsenin insafına bırakmayacağız" sözleri dikkati çekti. Bakan Kurum'un açıklamasının ardından kürsüye Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan çıktı.

"13'ünü iki yıl önce açmıştık bugünkülerle birlikte 23 millet bahçesine kavuşmuş oluyoruz" diyen Erdoğan, "Türkiye'nin cumhuriyet dönemindeki şehircilik geçmişi maalesef oldukça istikrarsız bir çizgide ilerlemiştir. Cumhuriyetin ilk yıllarında başlayan çalışmalar tek parti otokrasisi tarafından sabote edilmiştir. Türkiye 1990'lı yıllara artık bu yükü taşıyamaz halde gelmiştir. İstanbul öyleydi de Ankara farklı mıydı? Hayır. Ankara da aynıydı. Gerek mali idarelerde gerek merkezi yönetimde sorumluluk üstlendiğimizde elbette işe acil ihtiyaçlardan başladık. Başını sokacak evi olmayana park bahçe vaadinde bulunmak gerçekçi olmaz. Biz de KİPTAŞ, TOKİ vasıtasıyla sayıları milyonu aşan konut üretmemizin sebebi budur.

Ülkemizde depreme hazırlık planları çerçevesinde dönüştürülmesi gereken 6.5 milyonun üzerinde yapı vardır. Bunlardan aciliyeti olan 1.5 milyon yapının dönüşümünü tamamlamak öncülüğümüzdür. Bu ülkenin hiçbir vatandaşının yurt dışına gittiğinde gıptayla bakmasına gerek kalmayıncaya kadar çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Erdoğan devamında özetle şunları kaydetti:

"Her yerde işlerin yolunda gittiği dönemlerde dahi ülkenin enerjisinin heba edilerek nasıl geri bırakıldığını daha iyi anlıyoruz. Geçtiğimiz 17 yılda her alanda ülkemize kazandırdığımız hizmetler ve eserler sayesinde işte bu kısır döngüyü kırmayı başardık. Türkiye'nin salgın krizinden en az hasarla çıkmasını son 10 yılda yaptığımız hazırlıklara borçluyuz. Bilindiği gibi salgın döneminde milletimizi bu hastalıktan korumak için çok sayıda tedbiri hayata geçirdik. Bunlardan biride sokağa çıkma sınırlamaları. Esasen bu yöntemi yeniden kullanmayı düşünmüyorduk ama günlük vaka sayısı yeniden binli rakamın sınırına dayandı. Bunun üzerine kısıtlama tedbirini tekrar gündemimize almak zorunda kaldık. Fakat bu 15 şehir başta olmak üzere vatandaşlarımızdan aldığımız değerlendirmeler bizi kararı yeniden gözden geçirmeye yöneltti.Yeniden günlük hayatını düzenleyen vatandaşlarımızın yeniden sıkıntıya düşmesine gönlümüz razı olmadı. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı kısıtlamasını iptal etme kararı aldım. Vatandaşlarımdan maske mesafe temizlik kurallarına titizlikle riayet etmelerini istiyorum. Eğer bunu gerçekten uygularsak eminim yeniden vaka sayısı azalacak. Aksi takdirde bu tür sınırlamaların yeniden gündeme gelmesi kaçınılmaz olacaktır."

TIKLAYIN - Erdoğan: Sokağa çıkma sınırlaması uygulamasını iptal etme kararı aldım

"Biz salgın döneminde büyük bir devlet olduğumuzu herkese gösterdik" diyen Erdoğan, ayrıca şunları kaydetti:

"Bazıları çıkıp garip garip şeyler konuşuyor ekonomi şöyle böyle. Biz bütün bu süreci birilerinden para dilenerek yapmadık .Kendi imkanlarımızla yatırımlarımızı devam ettiriyor, kendi imkanlarımızla bu salgınla mücadeleyi yürütüyoruz. Maskemizi kendimizi üretiyor bununla hamdolsun dünyaya da gereken desteği veriyoruz. Millet olarak birliğimize sıkı sıkıya sarıldığımız takdirde aydınlık bir geleceğin bizi beklediğini görüyoruz."