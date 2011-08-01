Erdoğan masada tek başına

T24-

Yüksek Askeri Şura toplantılarının başlangıcında en ilginç görüntülerden biri de Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın masa başında yalnız kalması oldu.Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın Fevzi Çakmak Salonu’nda yapılan Yüksek Askeri Şura toplantısında, Bakanlar Kurulu toplantı düzeninde olduğu gibi masanın başında tek oturduğu dikkati çekti. Daha önceki şura toplantılarında Başbakan ile Genelkurmay Başkanı yan yana oturuyordu.Orgeneral Işık Koşener’in emekliliğini istemesinin ardından Genelkurmay Başkanlığına vekaleten atanan Orgeneral Özel’in de toplantı masasında başbakanın sağındaki ilk sıranın başında oturduğu dikkati çekti.