T24 LogoT24 Logo
Gündem

Erdoğan masada tek başına

Yüksek Askeri Şura toplantılarının başlangıcında en ilginç görüntülerden biri de Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın masa başında yalnız kalması oldu.

01 Ağustos 2011 03:00

T24- Yüksek Askeri Şura toplantılarının başlangıcında en ilginç görüntülerden biri de Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın masa başında yalnız kalması oldu.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın Fevzi Çakmak Salonu’nda yapılan Yüksek Askeri Şura toplantısında, Bakanlar Kurulu toplantı düzeninde olduğu gibi masanın başında tek oturduğu dikkati çekti. Daha önceki şura toplantılarında Başbakan ile Genelkurmay Başkanı yan yana oturuyordu.



Orgeneral Işık Koşener’in emekliliğini istemesinin ardından Genelkurmay Başkanlığına vekaleten atanan Orgeneral Özel’in de toplantı masasında başbakanın sağındaki ilk sıranın başında oturduğu dikkati çekti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24