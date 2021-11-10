Erdoğan, Mansur Yavaş'ı arayarak başsağlığı diledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün kardeşi Sabri Yavaş'ı kaybeden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı telefonla aradı. Erdoğan, Yavaş'a taziye dileklerini iletti. Erdoğan’ın Yavaş’a başsağlığı dilediği Cumhurbaşkanlığı’nın resmi Twitter hesabından duyuruldu. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Mansur Yavaş’ın vefat eden kardeşi Sabri Yavaş’a Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı temennisinde bulundu” denildi.

Cumhurbaşkanlığı’nın mesajı şöyle:

“Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile telefonda görüşerek kardeşi Sabri Yavaş’ın vefatı dolayısıyla taziyelerini iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Mansur Yavaş’ın vefat eden kardeşi Sabri Yavaş’a Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı temennisinde bulundu.”