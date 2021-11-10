T24 LogoT24 Logo
Gündem

Erdoğan, Mansur Yavaş'ı arayarak başsağlığı diledi

"Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Mansur Yavaş’ın vefat eden kardeşi Sabri Yavaş’a Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı temennisinde bulundu" 

10 Kasım 2021 22:30

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı telefonla arayarak kardeşi Sabri Yavaş’ın vefatı nedeniyle taziye dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün kardeşi Sabri Yavaş'ı kaybeden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı telefonla aradı. Erdoğan, Yavaş'a taziye dileklerini iletti. Erdoğan’ın Yavaş’a başsağlığı dilediği Cumhurbaşkanlığı’nın resmi Twitter hesabından duyuruldu. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Mansur Yavaş’ın vefat eden kardeşi Sabri Yavaş’a Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı temennisinde bulundu”  denildi.

Cumhurbaşkanlığı’nın mesajı şöyle:

“Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile telefonda görüşerek kardeşi Sabri Yavaş’ın vefatı dolayısıyla taziyelerini iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Mansur Yavaş’ın vefat eden kardeşi Sabri Yavaş’a Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı temennisinde bulundu.” 

mansuryavaşerdoğantayyiprecepcumhurbaşkanıankarabüyükşehirbaşsağlığıtaziyesabri
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24