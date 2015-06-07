Erdoğan, Manhattan külliyesi projesi için iş insanlarından 80 milyon dolar mı topladı?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Manhattan yarımadası üzerinde gerçekleştirilecek olan okul, yurt, kütüphane ve bir mescidin bulunduğu görkemli bir külliyenin inşa edilmesi için iş insanlarıyla bir araya gelerek 80 milyon dolar bağış topladığı iddia edildi.

Hürriyet'in Ankara kulislerine dayandırdığı habere göre, New York’ta faaliyet gösteren Turken Foundation adlı muhafazakâr bir kuruluş, son New York ziyaretinde Erdoğan’a külliye projesini anlatıp destek istemişti. Erdoğan da bu projenin hayata geçirilmesi için harekete geçerek Mayıs soyunda, İstanbul Fatih’te bir otelde düzenlenen yemekte yaklaşık 80 iş insanını projenin finansmanı için bir araya getirdiği öne sürüldü.

Hürriyet'te yer alan haberin tam metni şöyle:

Türk iş dünyası, hayır faaliyetleri alanında yeni ve zorlu bir maraton için kolları sıvadı.

Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde düzenlenen bir yemekte buluşan bir grup iş insanının, New York’un üzerinde yükseldiği Manhattan yarımadası üzerinde gerçekleştirilecek önemli bir proje için başlama vuruşu yaptı. Bu, Erdoğan’ın son dönemde büyük önem atfettiği bir proje. Manhattan’da okul, yurt, kütüphane ve bir mescidin bulunduğu görkemli bir külliyenin inşa edilmesini konu alıyor.

New York’ta faaliyet gösteren Turken Foundation adlı muhafazakâr bir kuruluş, son New York ziyaretinde Erdoğan’a külliye projesini anlatıp destek istemişti. Erdoğan da bu projenin hayata geçirilmesi için harekete geçti. Mayıs soyunda, Erdoğan’ın himayesinde İstanbul Fatih’te bir otelde düzenlenen yemekte yaklaşık 80 işadamı işte bu projenin finansmanı için bir araya geldi. İşadamları, soyadlarına göre alfabetik sırayla dizildiler masaya ve Erdoğan’ın çağrısı üzerine kesenin ağzını açtılar.

Yemekte hazır bulunan bir işadamının aktardığına göre, açılışı Anadolu sermayesinin önde gelen isimlerinden biri -ki bıyıklarıyla ünlü- yaptı ve 1 milyon dolar vereceğini taahhüt etti. Onu, kısa bir süre önce büyük ve önemli bir ihale ile ismini duyuran bir büyük yatırımcı izledi. Ancak bu işadamı “yemeğin ihtişamına yakışsın” diyerek rakamı 1 milyon dolardan 6 milyon dolara çıkardı.

Bu artış, bağışların artırma yöntemiyle yapıldığını sanan bazı işadamlarını ürküttü ama 6 milyon doların arkasından o rakamı geçen bir bağış olmadı. İşadamlarının büyük bir bölümü 1 milyon dolar eşiğinde taahhütte bulundular. Bu arada 300 bin ya da 400 bin TL gibi daha mütevazı bir eşikte kalan hayırseverler de oldu. Yemek bittiğinde masada Külliye için taahhüt edilen rakam 80 milyon doları aştı. Emlak imkanlarının sınırlı olduğu Manhattan’da yer bulma sorununu, projeyi gerçekleştirecek olan Turken Foundation’ın çözmesi bekleniyor. Vakfın 15 katlı bir binayı külliyeye dönüştürmeye hazırlandığı gelen bilgiler arasında. Külliye’nin onbinlerce müslümanın yaşadığı New York’ta ibadethanesi ile de önemli bir ihtiyacı karşılaması bekleniyor. Manhattan’da 8’inci cadde ile 80’inci sokağın kesiştiği noktadaki İslam Merkezi bünyesinde tek minareli bir cami var. Ancak New York’ta yaşayan Müslümanlar çoğunluk apartmanların giriş katlarındaki mescitleri kullanmak durumunda kalıyorlar.

Manhattan’daki yeni külliye projesinin tamamlanması, seçim sonrasında Türk iş dünyasının en önemli sınavlarından biri olarak beliriyor.