Erdoğan, Maltepelilere 'kırgın': Referandumda yüzde 37'lik oranla maalesef sınıfta kaldınız...

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi"nin yüzde 51.4 "evet" oyuyla kabul edildiği halk oylamasıyla ilgili olarak "Maltepe referandumda yüzde 37'lik oranla maalesef sınıfta kaldı. Maltepe'de en azından sonuç tam tersi olmalıydı. Bu sonuç bize yakışmadı" dedi.

Partisinin Maltepe 6. Olağan Kongresi'nde konuşan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, "Maltepe referandumda yüzde 37'lik oranla maalesef sınıfta kaldı. Maltepe'de en azından sonuç tam tersi olmalıydı. Hep ne dedik, aşk ile çalışan yorulmaz dedik. AK Parti olarak Maltepe'de geçmişte belediye başkanlığı kazanmış partiyiz. Bu sonuç bize yakışmadı" dedi.

Maltepe'nin 1994'ten bu yana değişimini en yakından bilenlerdenim diyen Erdoğan, İstanbul'un nüfusunun 15 milyona ulaştığını söyledi. Erdoğan, "Maramay'a binmeyen var mı? Nasıl güzel değil mi? Bay Kemal binmemiştir. Avrasya Tüneli'ni niye yaptık. Dedemiz Fatih gemileri karadan yürüttü, biz de arabaları denizin altından geçiririz dedik. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü yaptık" diye konuştu.