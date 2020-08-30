Erdoğan: Malazgirt'e nasıl sahip çıkıyorsak, bu toprakları ebedi vatanımız kılan Büyük Zafer'e de aynı samimiyetle, aynı heyecanla sahip çıkıyoruz

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Anadolu'nun kapılarını açan Malazgirt'e nasıl sahip çıkıyorsak, bu toprakları ebedi vatanımız kılan Büyük Zafer'e (30 Ağustos) de aynı samimiyetle aynı heyecanla sahip çıkıyoruz. Tarihimizin bir bölümünün arkasına saklanarak diğerini kötüleyenler, Gazi Mustafa Kemal'in hizmetlerini anlatmak için başkalarına kin kusanlar bu ülke ile bağını kopartmış zavallılardır. Türkiye Cumhuriyeti kurduğumuz en son devletimizdir" dedi.

'Roketsan Uydu Fırlatma, Uzay Sistemleri ve İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi ile Patlayıcı Hammadde Üretim Tesisi' Açılış Töreni'nde konuşan Erdoğan, "Milli olarak geliştirilen sıvı yakıtlı roket motoru teknolojisinin ilk uzay denemelerine başlayacağımızın müjdesini vermek istiyorum" açıklamasında bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan açıklamalar şöyle:

Cumhuriyetimizin Banisi Büyük Taaruz'un Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal'i ve silah arkadaşlarını minnetle yad ediyor, şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum.

Anadolu'nun kapılarını açan Malazgirt'e nasıl sahip çıkıyorsak, bu toprakları ebedi vatanımız kılan Büyük Zafer'e (30 Ağustos) de aynı samimiyetle aynı heyecanla sahip çıkıyoruz. Tarihimizin bir bölümünün arkasına saklanarak diğerini kötüleyenler, Gazi Mustafa Kemal'in hizmetlerini anlatmak için başkalarına kin kusanlar bu ülke ile bağını kopartmış zavallılardır. Türkiye Cumhuriyeti kurduğumuz en son devletimizdir.

Zaferler lafla değil eserlerle kutlanır. Bize çok daha ileri eserler yakışır. Bunları da yapacağız.

İnsanlarımızı birbirine düşürmek isteyenler, bu ülkenin topraklarına nifak tohumu ekenler, gereken cevabı yine milletimizden alacaktır. Her konuyu istismar aracı haline getirenlerin 30 Ağustos gibi, Cumhuriyet, millet, memleket gibi bir dertlerinin olmadığının farkındayız.

Türkiye, kasıtlı ve bilinçli bir şekilde savunma sanayiinde yurt dışına mahkûm bırakılmıştır. Adeta felç olmuş savunma sanayimizi yeniden ayağa kaldırdık. Adeta felç olmuş savunma sanayiimizi ayağa kaldırdık. Dışa bağımlılığı yüzde 70'den 30'a indirdik.

2002'de 62 savunma projesi üretirken bugün bu rakam 700'e yaklaştı. Son 5 senede 350 proje başlattık.

Kendi üretebileceğimiz ürünlerin yurtdışından temin edilmesine asla razı değiliz.

Kimseden izin almadan en zor sınır ötesi operasyonları başarıyla gerçekleştirdik.

Ülkemizin ilk deniz füzesi Atmaca'ya ayrı bir parantez açmam gerekiyor. Denizin birkaç metre üzerinden giden Atmaca düşman unsurlar tarafından radarla bile tespit edilemiyor. Atmaca bizi dünyada gemisavar füzesi üretebilen 5 ülke arasına sokmuştur. Atmaca'yı sene sonuna kadar envanterimize katacağız.

Birçok ülke Atmaca'yı satın almak için bizimle görüşüyor. Milli olarak geliştirilen sıvı yakıtlı roket motoru teknolojisinin ilk uzay denemelerine başlayacağımızın müjdesini vermek istiyorum."