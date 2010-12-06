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Erdoğan, Mahmud Abbas'la görüştü

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüştü.

06 Aralık 2010 02:00

T24 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüştü.

İki günlük resmi ziyaret için Türkiye'de bulunan Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile biraraya geldi.

Başbakan Erdoğan'ın Sivas programı nedeniyle 3 saat geç başlayan görüşmeye Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu da katıldı.

Görüşmede, Ortadoğu barış sürecine ilişkin son gelişmeler, Filistin'in bölge ülkeleri ile ilişkileri ve Filistin'de iç birliğin sağlanması konularının ele alındığı belirtildi.

Filistin lideri Abbas, bugün de Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile Çankaya Köşkü'nde biraraya gelecek.

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