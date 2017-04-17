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Erdoğan: Mağlubiyeti kutluyorlar, bunlar Gezici; tencere tava, hep aynı hava!

"Hiç şüphesiz birileri hüsrana uğradı"

17 Nisan 2017 22:46

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 16 Nisan’daki referandumda çıkan sonuç sonrası yapılan tencere tavalı protestolara tepki gösterdi.

Erdoğan, tencere tava ile protesto yapan kişilerin mağlubiyeti kutladıklarını söylerken, “Ya, galibiyetin mutluluğunu biliyoruz da galibiyetin hakikaten şöyle eğlenmesini biliyoruz da ama mağlubiyetin nasıl kutlandığını şimdi öğreniyoruz. Nedir o? İşte bunlar Gezici. Bunlar tencere tavacı. Tencere tava hep aynı hava” dedi.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sarayı önünde yaptığı konuşmada protestolara şu sözlerle tepki gösterdi:

"Hiç şüphesiz birileri hüsrana uğradı. Baktım ki tencere tavacılar çıkmış ortaya. Neymiş, onlar da ‘hayır’ı kutluyorlarmış. Ya, galibiyetin mutluluğunu biliyoruz da galibiyetin hakikaten şöyle eğlenmesini biliyoruz da ama mağlubiyetin nasıl kutlandığını şimdi öğreniyoruz. Nedir o? İşte bunlar Gezici. Bunlar tencere tavacı. Tencere tava hep aynı hava. Kardeşlerim, bir siyasi parti çatısı altında bütün bu değişiklikleri yaparken buna karşı çıkanlara her şeye rağmen saygı duyduk. Seçim meydanlarında onların yanlışlarını, yalanlarını milletimize ifade etmek elbette görevimizdi. Tüm sıkıntılara rağmen bu mücadeleyi verdik. Gidilmedik yer bırakmadık. Ama onlar gidemedi. Buna rağmen biz herhangi olumsuz bir şey söylemedik. Her siyasi parti kendi değerlendirmesini yapar, kendi yolunu çizer biz ona karışmayız. 7 kere mağlup oldular. Şimdi 8’inci kez yine mağlup oldular. Ama bakıyorsun, yine tencere tava. Bizim sadece terör örgütlerine karşı müsamamız yoktur. Diğer yandan kimi Avrupa devletleri, muhalefet partilerinden daha hararetli bir şekilde bu reforma karşı çıktılar." 

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