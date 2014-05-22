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Erdoğan maden işçileriyle görüştü

Soma'dan gelen maden işçileri bakanlarla görüştükten sonra, Başbakan Erdoğan'la bir araya geldi

22 Mayıs 2014 16:10

Başbakan Tayyip Erdoğan, AKP Genel Merkezi'nde Soma'da oturma eylemi başlatan ve davet üzerine Ankara'ya gelen madencilerin temsilcileri ile görüştü.    

Soma'da oturma eylemi başlatan madencilerin bir bölümü Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'ın daveti üzerine Ankara'ya gitti.

Soma'dan gelen 10 maden işçisi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, AKP Genel Başkan Yardımcısı Salih Kapusuz ve bir grup milletvekiliyle görüştü.

AKP Genel Merkezi'nde, sabah erken saatlerde kahvaltıyla başlayan görüşmeye, Yıldız ve Çelik ile Kapusuz'un yanı sıra milletvekilleri Hüseyin Tanrıverdi, Öznur Çalık, Recai Berber, Mehmet Muş, Muzaffer Yurttaş, Selçuk Özdağ ve Uğur Aydemir katıldı.

Görüşme sonrası açıklama yapan Faruk Çelik, ''Tazmimatla işverene bağlılık tazminatı alamama korkusu değerlendirildi. Hizmet alımı konusunun netleştirilmesi gerekiyor. Koltuk meselesini kendi geleceğimizin meselesi yapmayız. Siyasi sorumluluğun gereği neyse yapılır'' dedi.

Madenciler daha sonra Başbakan Erdoğan ile de bir araya geldi.

AKP Genel Merkezi'nde basına kapalı yapılan ve yaklaşık yarım saat süren kabulde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'ın da hazır bulunduğu öğrenildi.

 

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