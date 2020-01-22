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Erdoğan, "Made in Türkiye" demişti, Türkiye İhracatçılar Meclisi harekete geçti; yasa taslağı hazırlanıyor

"Artık kendi adımızı koymalıyız"

22 Ocak 2020 10:38

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 'yerli otomobil' tanıtımında ‘Made in Turkey yerine Türkiye yazın’ çıkışı sonrası iş dünyası ihraç ürünlere ‘Made in Türkiye’ etiketi için harekete geçti. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) konuyla ilgili yasa taslağı hazırladı. Taslak Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'a sunulacak.

TİM Başkanı İsmail Gülle, "Türkiye adını tüm dünya biliyor. Ancak ihraç ürünlerine 'Made in Turkey' yazıyoruz. Artık kendi adımızı koymalıyız" dedi. Gülle, Türkiye'nin potansiyelini keşfetmekle ilgili kullanılan Turkey Discover the Potantial (Türkiye potansiyelini keşfet) sloganının da değiştirileceğini de söyledi. 2014'te Ekonomi Bakanlığı ve TİM 'Made in Turkey' damgası yerine "Turkey Discover the potential (Türkiye potansiyelini keşfet)" olarak belirlenen Turkey logosunu çıkarmıştı.

TİM'in adımına diğer derneklerden de destek geldi. MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan, kendilerinin uzun süredir ihraç ettikleri ürünlere "Made in Türkiye" logosu bastıklarını söyledi.

Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir de, Türkiye'nin ihraç edilen ürünlerin üzerinde olmasını önerdiklerini belirtti.

 

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