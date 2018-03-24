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Dünya

Erdoğan, Macron ile telefonda görüştü

Erdoğan görüşmede, Afrin konusunda yapılan 'temelsiz açıklamalardan' duyduğu rahatsızlığı da dile getirdi

24 Mart 2018 02:13

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron görüşmesinde, ikili ve bölgesel konular ele alındı. Erdoğan görüşmede, Macron'un ''Suriye gibi egemen bir ülkede işgali asla desteklemeyeceğiz" açıklamasına ilişkin olarak yapılan 'temelsiz açıklamalardan' duyduğu rahatsızlığı da dile getirdi.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, bu akşam gerçekleşen görüşmede, ikili ve bölgesel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşme vesilesiyle Fransız mevkidaşı Macron'a, Fransa'nın güneyinde meydana gelen ve can kayıplarının yaşandığı rehin alma eylemiyle ilgili olarak taziye dileğinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Zeytin Dalı Harekatı'yla ilgili bilgi paylaşımında da bulunduğu görüşmede, Afrin konusunda yapılan 'temelsiz açıklamalardan' duyduğu rahatsızlığı da dile getirdi. Erdoğan, Suriye'deki son gelişmeler hakkında fikir teatisi sırasında, Türkiye'nin ulusal güvenliğine yönelik tehditleri bertaraf etme çerçevesinde 'Afrin'i terör unsurlarından arındırdığını ve oradaki sivil halka huzur ortamı sağladığını' vurguladı.

Erdoğan, Kıbrıs konusunda ise Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon kaynaklarıyla ilgili olarak Türkiye'nin ve Kuzey Kıbrıs'ın meşru haklarının korunması gerektiğini belirtti.

Görüşmede Pazartesi günü Varna'da gerçekleşecek olan Türkiye-AB liderleri zirvesine de değinildi. Erdoğan'ın, Türkiye olarak AB ile ilişkilere ivme kazandırmaya, üyelik sürecinin yeniden canlandırılmasına önem verdiklerini belirttiği öğrenildi.

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